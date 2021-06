Comença l’Escola d’Estiu 2021 a Burjassot

Connect on Linked in

Només uns dies després que tancaren les aules del col·legi, una vegada finalitzat el curs, les portes del CEIP Miguel Bordonau han tornat obrir, aquesta vegada a la diversió , al joc i a totes les activitats que ofereix l’Escola d’Estiu, organitzada per l’Ajuntament de Burjassot, des de les regidories de Cultura i Joventut. Així, des de hui mateix i fins al pròxim 30 de juliol, tots els xiquets i xiquetes apuntats a l’Escola d’Estiu, tenen fins a un mes per davant per a gaudir de matins d’oci i aprenentatge lúdic.

Aquest mateix matí, l’alcalde de Burjassot, Rafa García, al costat de la regidors responsables de l’àrea de Cultura i Joventut, Estefanía Ballesteros i Javier Naharros, han visitat les instal·lacions del Miguel Bordonau. Ho han fet per a rebre als xiquets i xiquetes que hui començaven aquesta aventura estiuenca i per a saludar als monitors responsables d’aquest projecte d’oci i temps lliure que, cada any, es programa a Burjassot per a contribuir a facilitar la conciliació familiar durant els mesos estivals i les vacances escolars.