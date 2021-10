Comença l’execució de l’última fase de les obres de remodelació de la Llar a Bonrepòs i Mirambell

Connect on Linked in

Entre les principals millores que es duran a terme destaquen la instal·lació de climatització, el revestiment del sòl, la incorporació d’un salva escales i l’habilitació de camerinos

Després del primer procés d’intervenció en la Llar, en el qual es va insonoritzar l’edifici i es va actuar sobre la solera per a aconseguir una barrera contra la humitat, ara s’executarà l’última fase del projecte de remodelació i condicionament de l’edifici.

Les obres, que són finançades per la Diputació de València dins del Pla d’Inversions 20-21 del municipi, es van adjudicar a l’empresa Fersitec Projectes i Tecnologies SLL amb un contracte per import de 252.890 euros. El termini d’execució és de quatre mesos, encara que es reduirà en 40 dies com a millora presentada per l’empresa, per la qual cosa està previst que les obres estiguen finalitzades al gener de 2022.

Així bé, entre les principals millores que es duran a terme destaca el revestiment del sòl, tant del pati de butaques com de l’escenari, i la incorporació d’un salva escales en un dels laterals del pati de butaques.

A més, cal destacar la substitució de la fusteria interior i exterior, tant del conjunt de finestres pertanyents al recinte del saló, com de les altres dues finestres de dependències contigües.

De la mateixa manera, se substituiran les dues portes grans existents amb eixida directa a la Plaça de la Llar, per dues portes acústiques per a garantir un control de l’aïllament acústic.

D’altra banda, en el fons de l’escenari, s’habilitaran diverses dependències perquè puguen ser utilitzades per les diferents associacions que freqüenten la Llar. En concret, hi haurà dos camerinos, un magatzem i un xicotet quart per a l’equip SAI de protecció elèctrica en l’escenari.

També es durà a terme una instal·lació de climatització i ventilació en tot el recinte, inclòs en la zona de camerinos.

El regidor d’Urbanisme, Jesús Raga, ha declarat que aquest local és “molt important per al poble perquè formar part de la història del municipi, ja que en ell s’han viscut moltes experiències i esdeveniments de tota índole”.

“Tindre-ho tancat des de desembre de 2016 ha sigut molt dur per a tots. Confiem que el 2022 comence amb la seua reobertura, perquè així totes les associacions, l’Ajuntament i tots els veïns en general puguen fer ús d’aquest local tan necessari”, ha manifestat Raga.