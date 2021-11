Comença ‘Paiporta Opina ‘ a la plaça del Mercat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La campanya de Participació Ciutadana ha estat escoltant les inquietuds i suggeriments del veïnat de l’entorn de la plaça Cervantes al llarg del matí

La campanya de Participació ‘Paiporta Opina’ que pretén apropar l’Ajuntament a la ciutadania i escoltar al veïnat de la localitat ha fet la seua primera parada a la plaça Cervantes aquest dilluns.

L’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, acompanyada de la regidora de Participació, Esther Torrijos, i membres de l’equip de govern, han estat arreplegant de primera mà les impressions de paiportins i paiportines sobre els seus barris, així com els seus suggeriments de millora.

En paraules de l’alcaldessa Maribel Albalat, “estem molt satisfetes de l’acollida per part de la població Paiportina d’aquesta campanya. Ha sigut un intercanvi molt enriquidor i, després d’escoltar a molts veïns i veïnes, ens emportem un bon grapat de qüestions per a analitzar i sobre les quals treballar per a millorar Paiporta”.

Veïnat de la zona i dels barris del voltant del Mercat Municipal han deixat plasmades les seues impressions sobre Paiporta en uns qüestionaris en els quals, en general, han mostrat la seua satisfacció amb l’estil de vida de Paiporta, afirmant que és un poble tranquil i associatiu. Pel que fa als carrers i veïnats, paiportins i paiportines se senten molt acollits i amb una sensació de comunitat. Finalment, en l’àmbit associatiu, la gent se sent molt sostinguda i ben acompanyada, encara que existeix una sensació compartida d’ampliar les celebracions.

Albalat ha aprofitat l’ocasió per a acostar-se a les seus de les associacions de Noves Am@s de Casa, Tiryus i de la Llar de la Tercera Edat.

La carpa de ‘Paiporta Opina’ continuarà visitant places i barris de Paiporta al llarg dels pròxims mesos. La pròxima cita serà divendres 10 de desembre a la Plaça Xúquer, entre les 17 i les 20 hores. Tota la informació sobre aquesta campanya de Participació Ciutadana es pot consultar a www.paiporta.es/paiportaopina.