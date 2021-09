Comença un nou curs escolar a Godella baix els protocols de seguretat davant la COVID-19

Connect on Linked in

Hui ha començat un nou curs escolar en la localitat de Godella baix els protocols de seguretat i higiene establits per les autoritats sanitàries i educatives per a evitar que es produïsquen nous contagis entre el personal educatiu i les alumnes i alumnes.

Malgrat l’extraordinària situació provocada per la COVID-19, els diferents centres escolars de la localitat de l’Horta Nord han sabut adaptar-se per a oferir seguretat i tranquil·litat a totes les persones que acudeixen a ells, ja siguen pares, mares, alumnes, alumnes o personal del centre.

Teresa Bueso, alcaldessa de Godella, ha visitat durant el matí de hui el CEIP El Barranquet per a comprovar com ha transcorregut el primer dia de classes i interactuar amb la ciutadania en este nou inici de curs acadèmic, que també ve marcat per la pandèmia com ve succeint des de març de 2020. La primera edil té previst visitar el divendres, 10 de setembre, el CEIP Cervantes.

Bueso, qui també dirigeix l’àrea municipal d’Educació, ha mostrat la seua alegria per l’inici de les classes: “Estem molt contents d’haver pogut començar un nou curs malgrat que encara estem lluitant contra la COVID-19. Hem d’agrair el paper fonamental de totes les persones responsables dels centres per l’esforç que han realitzat per a poder donar la benvinguda a les i els alumnes hui”.

“Des de l’Ajuntament hem posat a la disposició dels centres totes les nostres eines per a ajudar al fet que els estudiants puguen seguir la seua formació en condicions de seguretat i higiene per a continuar lluitant contra el coronavirus”, ha agregat.