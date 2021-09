Comença un nou curs escolar a Mislata amb l’esperança de retornar prompte a la normalitat

Connect on Linked in

L’alumnat de Mislata ha sigut rebut en els diferents col·legis amb espectacles culturals de benvinguda, en un inici de curs en el qual es mantenen les màscares i altres mesures sanitàries

Carlos F. Bielsa: “Entre tots i totes treballarem amb l’objectiu principal de salvaguardar la seguretat i la salut d’alumnat i professorat, perquè aquest curs siga el de la recuperació i el de l’inici de la normalitat en el món educatiu, però també en els propis pobles i ciutats com Mislata”

Aquest matí gran part de l’alumnat dels centres educatius de Mislata ha iniciat el curs escolar. Els diferents centres educatius de la ciutat han rebut hui als més de 6.000 alumnes i alumnes que han iniciat aquest curs marcat de nou per la pandèmia sanitària provocada per la Covid-19. Per aquesta raó, a més dels típics nervis propis del primer dia, s’han tornat a veure màscares, mesures extra de seguretat i normes d’accés als centres. Als voltants dels diferents col·legis s’ha limitat el trànsit de vehicles i, a més, un dispositiu especial de Policia Local ha vetlat per la seguretat dels xiquets i xiquetes i les seues famílies.

L’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i la regidora d’Educació, Ana María Julián, han acudit a l’entrada dels xiquets i xiquetes a un dels col·legis públics de la ciutat. Per a Bielsa, “aquest sempre és un dia d’il·lusió, de retrobara amb els amics i amigues, de veure de nou als professors i d’iniciar un nou temps. I és una cosa que s’aprecia especialment en els més xicotets que inicien la seua etapa educativa”. Així mateix, ha volgut destacar que a Mislata “tenim un munt de professors i professores lluitadors i treballadors que es dediquen en cos i ànima perquè els nostres xiquets i xiquetes isquen molt ben educats i amb capacitats extraordinàries per a afrontar el dia de demà. Per a aquest ajuntament és molt important aqueix treball que duen a terme i sempre tindran el nostre suport”.

A més, hui, tot l’alumnat d’infantil i primària ha comptat amb una sorpresa en el seu primer dia. I és que han sigut rebuts en tots els col·legis del municipi amb espectacles culturals de benvinguda als patis, “fent l’ullet al passat circense de la nostra ciutat per a començar el curs amb alegria i entusiasme”, afirmava la regidora d’educació, qui ha volgut destacar també el treball i l’esforç del professorat i de tots els equips directius.

Tant el consistori com tots els centres educatius de Mislata han estat realitzant actuacions i treballant durant l’estiu en els protocols i en les mesures a adoptar perquè aquest inici del curs fóra també segur, a més d’escometre’s algunes obres i reformes de millora en alguns centres per a adaptar-se a les noves situacions i realitats que presenten.