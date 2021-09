Comença un nou curs escolar en el CEIP Mare de Déu del Pilar de Bonrepòs i Mirambell

Print This Post

L’alumnat d’infantil i primària del CEIP Mare de Déu del Pilar de Bonrepòs i Mirambell ha començat aquest matí el nou curs escolar amb il·lusió i respectant en tot moment les mesures de seguretat que tan bé coneix ja. Malgrat que aquesta tornada a les aules continua produint-se en una situació complicada, marcada per la pandèmia, els xiquets i xiquetes, han mostrat moltes ganes per retrobar-se amb els seus companys i companyes i per tornar a la rutina de les classes.

Aquest curs, el CEIP Mare de Déu del Pilar acollirà a 377 alumnes i alumnes en total, 102 a les aules d’Infantil i 275 en les de Primària.

De moment, i en vistes que la situació millore, es mantindran la majoria de les mesures anticovid que es van adoptar el passat curs. Els grups bambolla, la distància de seguretat, l’ús obligatori de màscara, la higiene de mans i la ventilació de les aules continuaran sent qüestions imprescindibles en el centre. A més, es farà ús dels 25 purificadors d’aire aportats per l’Ajuntament.

Des del Consistori estan convençuts que el nou curs escolar transcorrerà amb total normalitat, ja que la comunitat educativa de Bonrepòs i Mirambell ja ha mostrat en anteriors ocasions un comportament exemplar. Així i tot, fa un clam a la prudència i responsabilitat per a continuar fent front a la pandèmia provocada per la Covid-19 des de l’escola.