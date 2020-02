Comença una nova edició de la campanya”Cinema en valencià a l’escola” a Torrent

Connect on Linked in

Els xiquets i xiquetes de les escoles i instituts de Torrent ja gaudeixen de les sessions de cine en valencià

Ahir dimarts va arrancar la nova edició de la campanya “Cinema en valencià a l’escola” que l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià de Torrent en col·laboració amb Escola Valenciana posa en marxa cada any, en la qual els xiquets, xiquetes i adolescents de totes les escoles i instituts de Torrent poden veure pel·lícules actuals en la nostra llengua.

Ahir es projectà la pel·lícula d’animació Els increïbles 2 i els alumnes dels col·legis Miguel Hernández, San José i Santa Ana, Mare de Déu del Rosari i Lope de Vega varen omplir la sala d’actes de l’ajuntament en les dues sessions que es feren.

Este matí han sigut el torn dels alumnes dels col·legis Montesión, Mare de Déu del Rosari, Sant Joan Baptista, Miguel Hernández, L’Encarnació i Les Terretes els que han pogut veure la pel·lícula Ocells de pas.

Així al llarg de la setmana i fins al dia 11 de febrer passaran per la sala d’actes de l’ajuntament més de 3.000 alumnes de la majoria d’escoles i instituts torrentins ( Torrepinos, El Molí, Federico Maicas, Madre Petra, La Purísima, Tirant lo blanc, Veles e Vents, Serra Perenxisa ) per a gaudir d’estes projeccions que tenen com a objectiu fomentar el valencià entre els més joves a través del cinema amb títols, a més dels ja esmentats adreçats a primària, com: Demà comença tot (6 de febrer), Ments brillants (7 de febrer) que estan adreçades a alumnat d’ESO i batxillerat i La increïble història de la pera gegant (10 de febrer) que és per al cicle d’infantil.



A més de les sessions de cine la campanya es completa amb les guies didàctiques de les pel·lícules facilitades per Escola Valencià que l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià ha fet arribar a les escoles i instituts perquè els alumnes puguen treballar les pel·lícules a classe.