Comença una nova fase de les dependències de la policia

Connect on Linked in

El proper mes de juliol es reanudaran les obres de l’Edifici de la Policia Local d’Alzira, que contindrà en un únic immoble totes les dependències de la policia local que hui dia es troben disperses en diferents llocs i amb accessibilitat reduïda.



L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, la regidora de Seguretat, Sara Garés, i l’arquitecte municipal, Miguel Vila, han visitat les obres acompanyats de l’empresa adjudicatària, Llopis, per a conéixer les actuacions que tindran lloc els pròxims mesos.



S’enceta ara la FASE V i la FASE VI del projecte, que es correspon amb el tancament envoltant i les cobertes del futur edifici i que està previst que es finalitze abans que acabe l’any. “Seguim treballant per a poder donar unes millors instal·lacions a la nostra Policia, reclamades al llarg dels anys, una seu moderna i més pràctica que cobrisca les necessitats dels alzirenys i alzirenyes”, assegura la regidora Sara Garés.



La Fase V suposa la construcció del mur de formigó vist en la façana de l’accés principal i s’executarà el tancament envoltant sense revestir. La FASE VI contempla la construcció de les diferents tipus de cobertes de l’edificació així com de la xarxa d’evacuació d’aigües i els tancaments interiors de les estances de serveis.



La ubicació de l’immoble és estratègica, no solament per les seues connexions ràpides i directes, sinó també i principalment per no ser inundable. En cas de catàstrofe, esta dotació pública haurà de convertir-se en el principal punt de coordinació i auxili de la ciutat. Es projecta un edifici amb un semisoterrani amb capacitat d’albergar la població després d’una emergència.



El projecte arquitectònic de concepte d’edifici d’energia quasi nul·la, nZEB, optimitza el cost econòmic i el consum energètic, amb solucions integrals constructives amb la finalitat de l’estalvi energètic i la sostenibilitat ambiental, seguint la Directiva 2010/31/UE. La premissa de l’edifici nZEB és fonamental per a la redacció de les següents fases que completaran la totalitat de les noves dependències.



Este edifici formarà part d’un conjunt d’instal·lacions, entre les quals es trobaran els tallers de vehicles propietat de l’Ajuntament, el futur edifici de Protecció Civil i un espai de grans dimensions lliure d’edificació, que en cas de catàstrofe, podrà ser utilitzada com a espai de maniobres, magatzematge i distribució d’ajudes, i fins i tot com a heliport.



En les fases anteriors, Fase I, Fase II i Fase III s’han executat els treballs de moviments de terres i de l’adequació de la parcel·la, la xarxa de sanejament exterior, i l’estructura de l’edifici, així com en la Fase IV s’ha materialitzat l’accés principal que salva el desnivell des del carrer Pare Pompili Tortajada a les dependències policials.



Fases d’execució de l’edifici de la Policia Local i quantia de les diferents fases.

Fase I: cimentació i estructura 137.427,60

Fase II: estructura (forjats superiors) 214.598,23

Fase III: connexions de servici, sanejament i aigua potable 52.039,32

Fase IV: accessos, murs i escales 293.075,91

Fases executades 697.141,06



Fase V: tancament exterior de l’edifici 45.142,02

Fase VI: cobertes 231.775,33

Fases previstes 276.917,36