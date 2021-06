Comencen 55 treballadors per a fer manteniment mediambiental a Alzira

Print This Post

55 treballadors agraris del SEPE Agrícola s’incorporen hui a les tasques de neteja i desbrossament de camins i barrancs del terme rural durant els pròxims tres mesos.

Un total de 45 peons, 9 capatassos i 1 encarregat han estat rebuts este matí per l’alcalde d’Alzira Diego Gómez i el regidor d’agricultura, Pep Carreres en esta primera jornada. A partir de les 7 del matí han acudit al magatzem de medi Ambient, al Marcat d’Abastos, on s’han distribuït en grups de treball i han rebut formació en matèria de prevenció de riscos laborals i seguretat i higiene en el treball amb menció especial a mesures preventives per al coronavirus.

Durant els pròxims tres mesos, els treballadors realitzaran la neteja de residus i el desbrossament de 17 barrancs del terme municipal, i també realitzaran tasques de desbrossament en parcel•les municipals pertanyents a urbanitzacions i altres, a la fi de conservar els tallafocs per a la prevenció d’incendis. D’altra banda, també desbrossaran i netejaran els residus i repararan els clots de setze camins rurals. Enguany s’actuarà en els camins de la Gossera, Arena, Hort de Sandalio, Hort de Mengual, les Coves, la Solana de la Barraca, l’Eixabegó, Benicull, la travessia de la Murta, el Racó de les Vinyes, Tolls, Polseres, Casa del Pou, El Pla, Molí de Genís i en la via verda que unix Alzira amb la Barraca d’Aigües Vives.

Este programa d’ocupació té un doble vessant, d’una banda la conservació del medi rural i d’altra pal pal•liar la desocupació agrícola estacional amb la finalitat de garantir als treballadors desocupats del règim agrari un complement de renda, en el marc de col•laboració de l’Ajuntament d’Alzira amb el Servei Públic d’Ocupació estatal (SEPE).

L’Ajuntament d’Alzira rebrà una subvenció de 230.000 € del Servei Públic Ocupació Estatal per a realitzar estes contractacions.