Comencen a Almussafes els tractaments setmanals contra els insectes

Entre març i octubre, l’Ajuntament intensifica la lluita contra aquests animals per a evitar problemes de seguretat, higiene i salubritat



Aquestes accions es duen a terme en les zones més humides i en els espais en els quals sol reunir-se la ciutadania, com els parcs

Almussafes ha començat ja els tractaments setmanals contra els insectes en el seu terme municipal. Aquestes accions, que es desenvoluparan fins al pròxim mes d’octubre, s’implementen per a eliminar aquests animals, especialment mosquits ‘rantella’ i tigre, mosca negra i paneroles, de les zones més humides de la població i de les quals concentren un major nombre de persones, com els parcs. El regidor d’Obres i Serveis, Jaime Wic, recorda que “per a aconseguir resultats efectius i evitar problemes de seguretat, higiene i salubritat en els mesos d’estiu és essencial començar ara aquests tractaments, que estan inclosos en el contracte anual” signat amb l’empresa Trakta.



L’empresa concessionària del servei de control de plagues de l’Ajuntament d’Almussafes, Trakta, ha iniciat ja el reforç dels tractaments aplicats amb l’objectiu de reduir al màxim la presència d’insectes en els espais públics del terme municipal durant els mesos de més calor. D’aquesta manera, des d’ara i fins al pròxim mes d’octubre, les intervencions contra aquests animals, sobretot mosquits, seran setmanals.



“Tot i que al març les temperatures encara no conviden als mosquits a fer acte de presència en les nostres vides, per a aconseguir resultats efectius i evitar problemes de seguretat, higiene i salubritat en els mesos d’estiu és essencial començar ara aquests tractaments, que estan inclosos en el contracte anual signat amb aquesta companyia”, explica el regidor d’Obres i Serveis, Jaime Wic.



Aquestes accions, que se sumen a les dotze intervencions sectorializtades en el clavegueram i a altres tres en edificis de titularitat pública, es realitzen per a combatre espècies com els mosquits ‘rantella’ i tigre, la mosca negra i les paneroles i es desenvolupen específicament en entorns humits, com el barranc del Tramusser o les séquies. Així mateix, també s’apliquen en els espais públics en els quals solen reunir-se persones, com els parcs i zones verdes.



“Aquests tractaments requereixen d’una estratègia a llarg termini sense la qual seria inútil intervindre, perquè no serviria de res. La salubritat de la localitat depén d’un pla sostingut en el temps, que és el que ens ha permés actuar tant en el nucli urbà com en les àrees industrials obtenint resultats molt positius que han evitat les múltiples molèsties que genera aquesta situació en la vida de la ciutadania”, sosté l’edil.