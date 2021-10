Comencen a Paiporta els tallers per a l’envelliment actiu

Connect on Linked in

La Regidoria de Benestar Social amplia les places fins a 350 i s’incorporen el teatre i el taitxí, que se sume a artteràpia, ioga, memòria i informàtica i noves tecnologies

Els tallers per a l’envelliment actiu de Paiporta han iniciat la seua activitat amb la incorporació a l’oferta de dos noves opcions, teatre i taitxí. En total, la Regidoria de Benestar Social, Sanitat i Salut ha ampliat fins a les 350 places disponibles i ocupades d’aquesta iniciativa de promoció de la salut des del punt de vista comunitari i de foment de la socialització de les persones majors.



El teatre i el taitxí s’afegeixen a les propostes que ja estaven en marxa en edicions anteriors, com són memòria, artteràpia, ioga i informàtica i noves tecnologies. L’oferta de ball encara no es pot recuperar a causa de les restriccions sanitàries per a fer front la pandèmia de coronavirus.



El regidor de Benestar Social, Rafa Gadea, ha visitat algunes de les primeres sessions del programa, que reprén l’activitat aquest mes d’octubre amb grups ampliats d’acord amb les mesures sanitàries actualitzades a les últimes ordres de la Conselleria de Sanitat. En total, més de 200 persones formen part del programa, i algunes d’elles estan apuntades a més d’una activitat.



Per a Gadea, «els tallers per a l’envelliment actiu són una alternativa que encarna a la perfecció la idea de promoció de la salut que volem portar a terme des de l’Ajuntament, amb un caràcter preventiu i des del punt de vista comunitari».

Aquesta oferta, que cada any es veu ampliada de banda de la Regidoria de Benestar Social, «té enormes beneficis per a les persones majors, a les quals manté actives i en contacte amb la comunitat, el que permet millorar el seu estat anímic i de salut i, de pas, combatre problemàtiques com la de la soledat no desitjada», ha conclòs Gadea.



Els tallers per a l’envelliment actiu de Paiporta mantindran la seua activitat fins al mes de juny de 2022. La Regidoria de Benestar Social es manté atenta a l’evolució de les mesures sanitàries per tal de recuperar, si fóra possible, l’oferta d’activitats com el ball.