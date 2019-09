Comencen amb èxit les inscripcions per a participar en els tallers culturals d’Almussafes

L’Ajuntament ha registrat un total de 119 matrícules en les primeres tres hores de hui, dilluns 16 de setembre



El pròxim dimecres 23 el període s’obrirà a les persones no empadronades, sempre que queden places disponibles en els cursos



Almussafes, a 16 de setembre de 2019. En tan sols tres hores s’han inscrit 119 persones als tallers culturals organitzats per l’Ajuntament d’Almussafes per al curs 2019-2020. El Centre Cultural ha reforçat hui, dilluns 16 de setembre, l’atenció en l’àrea de recepció de la infraestructura per a agilitar els tràmits, que també poden realitzar-se a través de www.almussafes.es. A partir de demà també serà possible matricular-se en el Pavelló Poliesportiu i en el Centre d’Informació Juvenil. El consistori planteja a la ciutadania tallers d’arts plàstiques, teatre, ceràmica, tall i confecció i indumentària valenciana, tots ells amb un preu trimestral general de 10 euros.



Hui, dilluns 16 de setembre, a les 9 hores, han començat les inscripcions per a participar en els tallers municipals organitzats per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes per a la temporada 2019-2020. Malgrat la cua que s’ha format en el moment de l’obertura del Centre Cultural, on s’ha dut a terme el procés durant aquesta primera jornada de matrícula, “la previsió del consistori, que una vegada més ha incrementat el nombre de persones atenent la població per a facilitar el procés, ha permés descongestionar amb molta rapidesa la recepció de la infraestructura i la resta del matí la fluïdesa ha sigut la tònica dominant”, informa el regidor de Cultura, Alex Fuentes. Durant les tres primeres hores s’han realitzat un total de 119 Inscripcions.



Cada persona pot inscriure a dues en els cursos impulsats per aquest departament municipal, sent el preu trimestral de tots els cursos de 10 euros. Tal com es recull en la normativa, s’apliquen diversos descomptes, tant per a la ciutadania amb diversitat funcional com per a jubilats, pensionistes, parats de llarga durada, famílies nombroses i per a aquells veïns i veïnes que disposen del carnet jove. Una vegada adquirida la plaça, les activitats trimestrals poden mantindre’s tot l’any, sempre que es respecten els períodes de renovació, que poden consultar-se en l’Agenda d’Activitats dels mesos de setembre i octubre i en els edificis públics de titularitat municipal.



A partir de demà, aquestes inscripcions podran dur-se a terme també en el Pavelló Poliesportiu Municipal i en el Centre d’Informació Juvenil. Pel que respecta a les persones no empadronades en la població, les matrícules s’obriran a aquest col·lectiu el pròxim dimecres 23 de setembre, sempre que queden places disponibles en els diferents tallers oferits.



Oferta

Aquest curs 2019-2020, l’Ajuntament ha optat per mantindre la totalitat de les propostes plantejades al setembre de l’any passat. “Van funcionar totes i per això donem l’oportunitat a la ciutadania de continuar formant-se en totes aquestes disciplines, amb les quals aconsegueixen crear vertaderes obres d’art, com vam poder comprovar en la fira de l’artesania el mes de juny passat”, assenyala l’edil.



Les sales del Centre Cultural continuaran acollint les sessions de les escoles municipals d’Arts Plàstiques, Teatre, Ceràmica, Tall i Confecció i Indumentària Valenciana. En pràcticament tots els casos s’han programat diversos torns segons el nivell i en alguns fins i tot s’especialitzen els continguts en funció de l’edat de les persones participants. Per a Fuentes, “això permet, d’una banda, adaptar els continguts en funció de la dificultat i, per una altra, acostar-se a cada col·lectiu per a respondre a les seues inquietuds culturals, que són diferents segons l’edat”.



Per a aquelles persones que no puguen desplaçar-se físicament per a realitzar la corresponent inscripció, el consistori ha habilitat novament la modalitat online, accessible a través de la plataforma ServiWeb, en www.almussafes.es.