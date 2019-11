Comencen els actes per a celebrar el Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Connect on Linked in

Alzira comença hui amb els actes de celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora. Enguany el lema per a celebrar el Dia Internacional de la Ciutat Educadora és “Escoltar a la ciutat per a transformar-la” com l’expressió fonamental dels drets col·lectius, socials, econòmics i formatius de totes les persones, en el marc dels principis de llibertat, equitat, dignitat i solidaritat.



Per això s’han programat 5 sessions poètic-musicals que tindran lloc dimarts 26 i el dijous 28 de novembre tant per a l’alumnat dels centres educatius d’Alzira com per a tota la ciutadania interessada. Cadascuna d’estes sessions tindrà una durada d’uns 90 minuts impartida per Andreu Valor i Insa a la sala annexa del Centre de formació de persones adultes Enric Valor (C/ Verge del Lluch,2).



La sessió de hui ha començat amb els alumnes de la Puríssima, i posteriorment els de l’ IES Josep Maria Parra. Dijous 28 continuaran les sessions amb l’IES La Murta i el Rei En Jaume, i finalment a les 18.00 h es farà una última actuació amb entrada lliure per a tota la ciutadania interessada.



Estes sessions amb la música unida al missatge té la possibilitat d’emocionar mentre genera pensament i crea la capacitat per a fer-se escoltar, un espai on poder treballar els reptes de saber escoltar i la necessitat d’aprendre a formar part d’una opinió pròpia i no adoctrinada, a tindre valors i una actitud positiva.



Implica el compromís amb un model de ciutat basat en els principis d’inclusió i igualtat d’oportunitats, justícia social, democràcia participativa, convivència entre diferents cultures, diàleg entre generacions, promoció d’un estil de vida saludable i sostenible, cooperació… Principis que estan recollits en la Carta de Ciutats Educadores, manifest que recull els 20 principis que descriuen cóm és, quins objectius té i els àmbits d’actuació de la ciutat educadora.



És important celebrar este dia perquè per una banda cal crear consciencia de la importància de l’educació com a motor de canvi en una societat i, per tant, al municipi en el que viu i per altra, cal sumar aliats en favor del model de ciutat que es proposa.



Alzira com a ciutat educadora aposta per l’educació formal i informal com a eina de transformació social, mobilitzant i articulant el màxim nombre possible d’agents educatius que intervenen al municipi. És una educació que es prolonga al llarg de tota la vida i que travessa les diferents esferes de la vida ciutadana.