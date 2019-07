Comencen els concerts de Jazz als barris i pobles de València amb l’actuació de Plena 79 al Parc Central

Connect on Linked in

Continuen a l’agost les audicions a Russafa, Ciutat Jardí, Natzaret, Saler, Perellonet, Ciutat Vella i Patraix



Una vegada conclosos els concerts del XXIII Festival de Jazz de València, que han tingut lloc des del passat mes de juny als Jardins del Palau de la Música, Teatre Principal, Teatre el Musical TEM i La Rambleta, demà dissabte prosseguirà el Festival amb el cicle Jazz als Barris i Pobles de València, que enguany s’estendrà durant el mes d’agost fins al 7 de setembre.



La regidora de Cultura, Glòria Tello, ha destacat que per primera vegada en la seua història, el Festival «es prolongarà tot l’estiu, ja que enguany hem volgut que els concerts als barris i pobles de València, puguen ser gaudits per la ciutadania no sols en juny com era tradicional, sinó també en el mes d’agost i a més, amb programes potents protagonitzats per músics valencians de molta qualitat».



D’esta manera, el primer concert d’este cicle serà demà al Parc Central -barri de Russafa-, amb l’actuació a les 21.00 hores de Plena 79 Salsa Orchestra, una formació de salsa dura, liderada pel multinstrumentista Carlos Martín i el percussionista Carlos Llidó. Les següents cites, totes amb el mateix horari de les 21.00 hores, seran el 27 de juliol a la plaça del Santíssim Crist de Natzaret i l’actuació de Carolina Araoz Septeto, el 3 d’agost a la plaça del Cedre del barri de Ciutat Jardí amb Bertrand Kientz Quintet, el 10 d’agost a El Saler amb el grup Mub Go Jazz Quintet, el 17 d’agost a El Perellonet amb Ximo Caffarena Quartet, el 24 d’agost a Pinedo amb Sergio Pereira & Thais Morell, el 31 d’agost a la plaça de la Mare de Déu de Ciutat Vella amb Le Dancing Pepa Swing Band i el 7 de setembre a la plaça de Patraix amb Eva Romero & Jazzbona Big Band.



Plena 79 Salsa Orchestra està formada per tretze músics, amb una àmplia trajectòria professional en l’àmbit del jazz i la música llatina, i el seu repertori està pensat per a gaudir del ballador. Compta amb un repertori de temes propis i de clàssics d’artistes coneguts de la salsa com, Willie Rosario, Eddie Palmieri o Ray Barreto. Plena 79 està formada per: –Leo Yánez, veu principal, –Omar Alexis, cors, –Edgar Yánez, cors, –Carlos Martín, congues i direcció musical, –Carlos Llidó, timbal i direcció artística, –Sebastián Laverde, canoa i campana, –Abel Sanabria, baby bass,-Sergio Riera, piano, –Raul García, trompeta, –Fede Crespo, trompeta, –Tony Molina, trombó i trompeta, –Emilio Almenar, trombó, –Joan Benavent, baríton.