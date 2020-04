Comencen els tractaments contra el mosquit tigre a Alzira

Connect on Linked in

Este mes han començat els tractaments contra el mosquit tigre en tots els municipis adherits al programa del Consorci de la Ribera. L’actuació consistix a revisar tots els embornals i zones d’acumulació d’aigua, agafar una mostra i en cas de trobar larves, aplicar el tractament corresponent.

A Alzira, com l’any passat, estaran 4 dies cada mes, i començaran la pròxima setmana els dies 14, 15, 16 i 17 d’abril. De moment, enguany, no s’ha detectat presència de mosquit tigre, però el que es pretén evitar és que la situació es descontrole, per això està previst allargar el tractament fins a finals d’any, com en 2019.

“Comencem ara una campanya informativa que portarem fins a l’estiu; des de la Regidoria de Sanitat anirem donant consells per a evitar la proliferació del mosquit a casa. A més, com l’any passat, la ciutadania ens pot enviar via correu electrònic o a la bústia ciutadana preguntes o avisos si detecten presència de mosquits, la informació es trasllada a l’empresa Lokímica i ells ho revisen”, explica la regidora de Sanitat, Gemma Alós.

Mosquit tigre i el COVID-19

Els mosquits NO PODEN transmetre el COVID-19.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha manifestat al respecte:

“El nou coronavirus és un virus respiratori que es propaga principalment per contacte amb una persona infectada a través de les gotícules respiratòries que es generen quan esta persona tus o esternuda, per exemple, o a través de gotícules de saliva o secrecions del nas. Fins hui no hi ha informació ni proves que indiquen que puga transmetre’s per mitjà de mosquits.

Per a protegir-se, evite el contacte pròxim amb qualsevol persona que tinga febra i tos, i practique una bona higiene de les mans i de les vies respiratòries.”