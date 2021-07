Comencen els treballs per posar en marxa la reparació del pavelló Fontana Mogort a Alzira

Print This Post

Davant l’imminent començament de les obres del sostre del pavelló Fontana Mogort, la regidoria d’Obres Públiques conjuntament amb l’àrea d’Esports, han començat el desmuntatge de les cistelles i la resta d’utensilis que es trobaven amarrats al sostre a la instal·lació.



L’Ajuntament d’Alzira ja ha adjudicat el contracte de les obres de rehabilitació estructural i aviat serà una realitat. Cal recordar que el projecte consistirà en la substitució integral de la coberta del pavelló, garantir la correcta impermeabilització del sostre i la connexió del sistema de drenatge de les instal·lacions existents, ja que en els últims anys s’han enregistrat diversos problemes de filtracions en la coberta en els períodes de fortes pluges. També està previst que els pilars augmenten metro i mig per tal de dotar fins a huit metres l’altura lliure de les pistes esportives, així com la instal·lació de panells que faciliten l’entrada de llum natural.



Els treballs es realitzaran en tres fases per a no deixar el pavelló totalment al descobert. Es planteja, a més, un sistema de recollida d’aigües pluvials de la coberta i la substitució de les lluminàries situades en la coberta pel sistema Led, per tal de propiciar un estalvi en el consum energètic i millorar la qualitat del llum.



El regidor d’Esports i Obres Públiques, Fernando Pascual ha destacat que “Cada vegada este més prop de solucionar els problemes estructurals del sostre del pavelló Fontana Mogort. Des de l’Ajuntament ja estem realitzant els treballs previs a l’obra, com són la retirada dels utensilis per a la pràctica de l’activitat física o el desmuntatge de material esportiu”.