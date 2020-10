Comencen les classes de l’Aula Cultural de la Fundació Ateneu amb més de 70 alumnes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les classes de l’Aula Cultural de la Fundació de l’Ateneu Mercantil de València han arrancat hui en la seua setena edició amb més de 70 alumnes que rebran classes els dilluns i dimecres tant en el Saló Stolz com de manera telemàtica a través de Zoom.

L’Aula Cultural és un programa d’aprenentatge en matèries útils i interessants, dirigit a persones majors de 50 anys. En aquestes classes es busca afavorir la socialització dels alumnes i l’intercanvi cultural, propòsit que ha donat magnífics resultats en les edicions anteriors. En l’última edició, després de la suspensió de les classes presencials per l’Estat d’Alarma, es va concloure el curs amb sessions en línia.

Aquest curs per a adaptar-se a la normativa sanitària pel COVID s’han traslladat les classes del Saló Sorolla al Stolz, es mantenen la distància de seguretat i és obligatòria les màscares durant les sessions. A més per a major comoditat de l’alumnat les classes es retransmeten on line pel que poden triar entre modalitat virtual o presencial o combinar ambdues.

En els tres trimestre de l’Aula Cultural, que està coordinada per Ricardo Bellveser, s’imparteixen les assignatures d’Història de l’Art; Cultura Valenciana; Les fake news del passat espanyol; Història de la Música; Història a través del cinema; Interpretació de la realitat; Història social de València; Religió i Societat; Literatura, Alimentació i nutrició i Paisatges i Jardins.