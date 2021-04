Comencen les enquestes a les persones participants en el Projecte Med-Ina de Carcaixent

Connect on Linked in

Els assessors i assessores estan visitant els domicilis per preguntar al veïnat sobre els hàbits de consum, compra i adopció de mesures estalvi energètic que apliquen en la seua vida quotidiana.

Durant estos dies han començat les entrevistes als 2.000 llars que formen part del projecte europeu MED-InA «Mediterranean Integrated Alliance on Waste for Cities and Citiziens 2019-2021» per a l’intercanvi de bones pràctiques sostenibles en la reducció, reutilització i reciclatge de residus urbans. Els assessors i assessores estan visitant els domicilis de la zona seleccionada (Carrer Vidal Canet, Joan XXII i Apotecari Bodi, principalment) per preguntar al veïnat sobre els hàbits de consum, compra i adopció de mesures estalvi energètic que apliquen en la seua vida quotidiana.

En esta primera fase s’estan realitzant ens qüestionaris per valorar quin és el grau d’implicació de la ciutadania en la gestió sostenible dels seus residus. En funció de les respostes, si es desitja participar, es realitzarà un seguiment per tal d’oferir de forma personalitzada accions senzilles per millorar la salut i el Medi Ambient. En pròximes fases també està previst repartir composteres individuals i també comunitàries per a la gestió sostenible dels residus biodegradables que les persones participants generen en les seus llars. Així mateix, durant el temps que dure el procés d’aprenentatge, estaran acompanyades per personal qualificat.

A més de l’assessorament individualitzat, està prevista la redacció d’un Pla de Residus Municipal i la promoció de l’economia circular a través d’una incubadora a diverses iniciatives privades innovadores mitjançant l’organització d’un concurs per a empreses que premie les millors idees relacionades amb este concepte gestió. L’objectiu de l’economia circular es crear valor i, en definitiva, prosperitat, allargant la vida útil dels productes i traslladant els residus del final de la cadena de producció al principi.

Ana Garrigues, regidora de Medi Ambient, ha agraït la participació de totes les persones que ja han accedit a respondre de les enquestes. «Participar en este projecte suposa una magnífica oportunitat per a Carcaixent ja que, a banda de les iniciatives previstes de forma general, l’atenció particular a cada vivenda o família pot esdevindre fonamental per tal d’aconseguir una veritable consciència com a societat de que les nostres accions quotidianes en matèria de residus són determinants per a l’entorn en el que vivim i l’herència que anem a deixar».

El projecte El projecte europeu MED-InA té per objectiu promoure bones pràctiques relacionades amb els residus entre la ciutadania mitjançant l’assessorament personalitzat a un grup de ciutadans i ciutadanes del municipi a qui es recomanaran bones pràctiques que deuen dur a terme i a qui es farà un seguiment dels objectius aconseguits. En concret, el projecte pretén aconseguir una reducció del volum de residus generats per la ciutadania promovent la reducció, reutilització i el reciclatge de residus així com la correcta gestió d’aquests. En general, el projecte promourà un comportament racional davant els reptes ambientals més importants com són: energia, aigua i consum responsable.

Es tracta d’un projecte innovador relacionat amb la gestió de residus que desenvolupa a l’estat espanyol l’ens comarcal, junt a AVITEM (França), la Universitat Americana de Beirut (el Líban), la ciutat d’Irbid (Jordània), la Universitat Jordana de Ciència i Tecnologia (Jordània) i la ciutat de La Marsa (Tunísia). El projecte té una durada de 18 mesos i està subvencionat per la Comissió Europea a través del programa ENI CBC MED.