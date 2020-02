Comencen les Falles 2020 a Alfafar

Connect on Linked in

Amb la celebració de la Crida aquest dissabte 22 a les 21h des del balcó de l’Ajuntament s’inicia el compte arrere per a les Falles 2020 que ompliran de color, festa i música els carrers d’Alfafar durant les pròximes setmanes.

Aquest acte serà el tret d’eixida de les Falles que, com en anteriors ocasions, comptarà amb l’exposició del ninot, la macro-despertà del diumenge 23 de febrer o la Cavalcada del Ninot el dissabte 29 a més dels actes tradicions durant la setmana de Falles.



L’Ajuntament, a través de la seua regidoria de Falles, acull aquest dissabte 22 de febrer la tradicional nit de la Crida al balcó del consistori. Aquest acte, que anirà precedit de la inauguració de l’Exposició del Ninot el dissabte a les 17h en el CC Carrefour d’Alfafar, inicia el compte arrere per a les Falles 2020 en el municipi.



Tant les set comissions com tota la ciutadania d’Alfafar està convidada a participar en aquests dos actes que es perfilen com uns dels més especials i multitudinaris d’aquests dies.



Així, el dissabte a partir de les 17h tindrà lloc en el CC Carrefour la inauguració de l’Exposició del Ninot, on es podrà veure una mostra especial de ninots de les set comissions falleres d’Alfafar.

D’altra banda, a partir de les 20h tindrà lloc la Salve a l’església de La nostra Senyora del Do que anirà seguit de la Crida, a les 21h. En aquest acte, la Fallera Major i la Fallera Major Infantil de la localitat, Cithia López i Paula Casas, i l’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, donaran oficialment la benvinguda a les Falles 2020 des de la Plaça de l’Ajuntament. A més, el diumenge al matí, les i els fallers iniciaran la programació fallera prevista amb una Macrodespertà a partir de les 8h.

Amb els tradicionals actes del pròxim cap de setmana, les set comissions falleres i la ciutadania d’Alfafar donen el tret d’eixida a una programació que inclou moments tan esperats com la Cavalcada del Ninot del dia 29 de febrer, el lliurament de premis i presentació del llibret el 6 de març, el lliurament d’insígnies del dia 8 o el lliurament de premis del dia 16, a més de les cites més emocionants de la setmana fallera com la Plantà, l’Ofrena de Flores i la Nit de la Cremà dels dies 15, 18 i 19 de març, respectivament.