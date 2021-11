Comencen les I Jornades Camí del Sant Greal a Ciutat Vella (1+1=5) amb un happening floral

Connect on Linked in

La Regidoria d’Emprenedoria i Innovació Econòmica ha posat en marxa una sèrie de patrocinis d’activitats a Ciutat Vella encaminades a dinamitzar aquesta part tan emblemàtica de València.

L’Associació Cultural El Camí del Sant Greal ha inaugurat aquest matí les I Jornades Camí del Sant Greal a Ciutat Vella. Un nodrit grup de persones representants de diferents estaments socials s’han donat cita al mig dia en la C/ Sant Calze.

Ha assistit don Francisco Molina, Director Territorial de Presidència de la Generalitat Valenciana, donya María Ruíz Cap Unitat Turisme Cultural de Turisme Comunitat Valenciana, don Jesús Gimeno Peris regidor de l’Ajuntament de Massamagrell, municipi que representa l’última etapa del camí abans d’arribar a València. A més de don Fernando Giner i donya Amparo Picó regidors de l’Ajuntament de València del grup Ciutadà i don Jose Vicente Gosalbez regidor del grup VOX.

Don Álvaro Almenar, Custodi Zelador del Sant Calze de la Catedral de València ha excusat no poder estar a causa de la seua atapeïda agenda. Membres de la Confraria del Sant Calze de la Catedral de València han assistit a l’esdeveniment al costat d’un grup de simpatitzants i curiosos.

L’acte ha començat amb unes paraules de benvinguda de la Dra. Ana Mafé García, presidenta de l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal. A través d’un manifest ha explicat que per a l’any vinent Jubilar, a l’octubre de 2025 aquest carrer hauria d’estar plena de pelegrins entrant i eixint de l’edifici que ocupa la pràctica totalitat del carrer i que ara, està en un estat d’abandó lamentable.

Ha recordat que, per als fons Next Generation hi ha una partida de 1.080 milions d’euros que es destinaran per a la rehabilitació d’edificis públics en tot el país. I que, just al carrer Micalet hi ha un edifici (antiga seu de la Conselleria d’Interior) que està en complet abandó i bé podria servir per a fer un centre d’interpretació del Camí del Sant Greal, un lloc perquè les diferents associacions de pelegrins (Camí de Sant Vicent i Camí de Santiago del Llevant) tingueren les seues seus.

El tren del finançament europeu passarà el 2023. I si no s’inverteix aquests diners a crear opcions de futur per a posicionar la ciutat de València en el món, una vegada més, les autoritats valencianes demostraran la seua incapacitat a l’hora de “prendre trens de desenvolupament present i futur”.

El happening floral ha sigut concebut per Sergio Aliaga Torrent i Daniel Iacob amos d’Innovació Floral, la floristeria que hi ha en el Corte Inglés de Colón amb seu a Puçol, poble que també jalona el Camí del Sant Greal.

Han comentat als presents que la intenció d’aquesta actuació és la de dignificar un carrer que representa un símbol cristià, però també universal i europeu al mateix temps.

““Quan la Dra. Ana Mafé García, presidenta de l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal ens va sol·licitar realitzar un happening floral, (una actuació artística realitzada íntegrament amb flors) ens va semblar una magnífica idea per a homenatjar aquest carrer a Ciutat Vella amb aquest fet artístic. Els pintors utilitzen llenços i pinzells, els grafiters esprais i parets, nosaltres utilitzem philodendro i ruscus pintats, plantes de poinsettias, eucaliptus i gipsofilia” ha explicat Sergio Aliaga assenyalant l’arc vegetal que decora el carrer.

Des de l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal s’ha promogut l’embelliment de la C/Sant Calze de Ciutat Vella a través d’una proposta dissenyada, sostenible i mediambiental amb l’objectiu de fomentar la sensibilització i l’educació ciutadana en temes urbans per mitjà de la millora de la qualitat visual, funcional i paisatgística d’aquest carrer tan emblemàtic pel seu nom.

Aquesta intervenció ha consistit en un arc amb vegetació a l’entrada i un marc vegetal al voltant de la placa més antiga amb una xicoteta reproducció del Sant Calze. Adornant el centre d’aquest carrer per als vianants hi ha elements mòbils. Els colors triats han sigut el verd i el marró.

S’han col·locat tests amb flors roges de nadal (poinsettia) perquè els assistents s’emporten un record d’aquesta actuació i participen en aquesta.

Tots els polítics assistents, sense fissures s’han adherit a la iniciativa del Camí del Sant Greal per a fer a Ciutat Vella un centre d’acolliment de pelegrins amb mascota (que no existeixen com a tal en el camí de Sant Jaume) i un lloc on atendre el pelegrí en les seues necessitats culturals i lúdiques. Unint així a totes les associacions de pelegrins de la ciutat: Camí del Sant Vicent Màrtir, Camí de Santiago del Llevant i Camí del Sant Greal.

En finalitzar l’acte, en el local de Jesús Ortega, l’Adrogueria de la Lola s’ha preparat una xicoteta àgape i s’ha brindat per totes les bones iniciatives que pot portar la consolidació del Camí del Sant Greal, Ruta del Coneixement, camí de la Pau a la ciutat de València.