Comencen les obres de condicionament del Parc Lineal de Benimàmet

El projecte, emmarcat en els pressupostos participatius de ‘DecidimVLC 2018/2019’, compta amb un pressupost de 35.200,98 euros

La setmana vinent s’iniciaran les obres de condicionament del Parc Lineal, situat al poble de Benimàmet, i que formen part dels pressupostos participatius de ‘DecidimVLC 2018/2019’. Un projecte el pressupost d’adjudicació del qual supera els 35.000 euros i que s’executarà en un termini d’un mes. D’una banda s’habilitarà una zona de jocs de calistènia en l’avinguda del Miniaturista Messeguer; i, per l’altre, es crearà una pradera estacional així com s’implantarà un sistema de reg en la rodona de la plaça Canonge. El vicalcealde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha posat en valor una iniciativa amb la qual “continuem millorant les instal·lacions verdes dels nostres barris”.



Campillo ha explicat la doble actuació que l’Ajuntament de València realitzarà des de la setmana que ve al poble de Benimàmet , concretament en dues zones del Parc Lineal, i gràcies a les quals “continuem millorant les instal·lacions verdes dels nostres barris”. D’una banda, en el parterre arbrat de l’avinguda del Miniaturista Messeguer, s’habilitarà “una nova zona de jocs de calistenia, que s’utilitza molt pels nostres joves per a fer esport”. Es tracta com ha comentat Campillo “d’una xicoteta zona del parc que estava desprotegida sense vegetació i que ara adaptarem este triangle del parterre per a col·locar estos jocs”. La instal·lació de l’equipament esportiu serà del tipus gàbia i, a més, en eixe mateix emplaçament es dotarà de reg a l’arbrat existent i es reposaran dos exemplars de lledoner (Celtis australis).



Per l’altre costat, el consistori actuarà en la redona de la plaça Canonge en la qual “posarem una instal·lació de reg i procedirem a sembrar llavors perquè es forme una prada estacional. Així la redona tindrà un millor aspecte perquè sembla un solar que quan plou es embarra”. Pel que fa a la dotació de la nova escomesa d’aigua, es derivaran fins a 5 boques de reg. Dos actuacions que s’emmarquen en els pressupostos participatius del ‘Pla DecidimVLC 2018/2019’, el pressupost de licitació del qual va ser de 40.931,37 euros i el d’adjudicació és de 35.200,98 euros. El termini estimat per a l’execució íntegra de l’obra és d’un mes aproximadament.