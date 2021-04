Comencen les obres de conversió de la plaça de la Reina de València en zona per a vianants

Print This Post

Ribó destaca que estos treballs i els ja iniciats a les places de l’Ajuntament i el Mercat formen part del “procés de reconquesta de l’espai públic per a les persones”

Esta setmana comencen les obres que transformaran la plaça de la Reina de València en zona per a vianants.

Duraran 12 mesos i tenen un pressupost de 10,7 milions d’euros, dels quals 3,3 milions provenen de fons europeus.

Els 12.000 m² de la renovada plaça comptaran amb 115 arbres davant els 53 actuals

Es reservarà l’àrea central de la plaça per a activitats tradicionals, com ara l’Escuraeta o el mercat extraordinari de Nadal. Es reformarà completament el pàrquing, de dos plantes i vora 9.000 m², amb noves rampes d’accés, que es traslladaran a una posició lateral més discreta, punts de recàrrega elèctrica i un magatzem per guardar els materials emprats en la superfície. A més, la disposició d’arbres al costat de l’antic carrer de Saragossa recuperarà la perspectiva visual de la porta barroca de la Seu i en el paviment de la plaça quedarà dibuixada la traça de l’antiga muralla romana de la ciutat. D’altra banda, es crearan espais diversos a la plaça que facilitaran l’estada, l’esplai, la socialització, el descans i la realització de diverses activitats. El projecte aplica criteris sostenibles, de manera que s’utilitzen materials de pedreres pròximes, inclou vegetació autòctona o naturalitzada que requerix poc manteniment i escassa aigua, i il·luminació de baix consum energètic.