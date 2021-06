Comencen les obres de creació del nou jardí de la plaça de Sor Guillermina, al barri de Montolivet a València

Connect on Linked in

L’actuació correspon als pressupostos participatius Decidim VLC 2018-2019

Hui dimecres, 16 de juny, comencen les obres de creació del nou jardí que s’habilitarà en l’espai situat entre l’avinguda d’Amado Granell i els carrers de Penyagolosa i de Lluís Oliag, en la plaça de Sor Guillermina. Tal com ha explicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, es tracta d’una actuació corresponent als pressupostos participatius Decidim VLC 2018-2019, que suposarà una inversió de 110.757,77 € (IVA inclòs), i el termini d’execució del qual serà de 4 mesos.

Encara que la parcel·la pertany al barri de Montolivet (districte Quatre Carreres), urbanísticament, es troba dins de zona de l’Eixample amb vials perpendiculars que formen la quadricula típica d’esta tipologia. En el seu entorn immediat està un dels eixos principals de València, l’avinguda Peris i Valero, que el separa de Regne de València i del Barri de Russafa, els dos molt pròxims. Tal com ha assenyalat el vicealcalde, la proposta es basa en la regeneració d’un solar actualment abandonat, mitjançant l’enjardinament del lloc, amb zones de vegetació, descans i jocs infantils. Amb això es pretén recuperar este espai, dotant-ho d’àrees de relació per al gaudi dels veïns.

La parcel·la ha passat de ser un pati d’illa obert a un vial de trànsit en els anys huitanta, a convertir-se en un pati obert i sense construccions que dona en un carrer de trànsit exclusiu per a vianants amb enjardinament. Havia quedat com un espai lliure retirat del carrer i envoltat per tres dels seus fronts per edificació. Actualment, es troba a l’interior d’un pati d’illa amb accés per als vianants per la plaça de sor Guillermina. La superfície total de la parcel·la és de 592 m².

El tipus d’edificació que envolta el jardí és residencial en pati d’illa. Les façanes són les posteriors dels edificis amb alineacions irregulars i terrasses a l’altura de primera planta. Pel que sembla, molts veïns han obert finestres i hi ha algun arbre que ha sigut plantat dins de la parcel·la per iniciativa privada. De fet, des de l’Ajuntament es va mantindre una reunió amb membres de l’associació de veïns de la zona, per a fer-los partíceps de les característiques del nou jardí que es proposava, i per a recollir les aportacions que consideraren.

Sergi Campillo ha recordat que este nou jardí “naix amb la voluntat, tant per les seues dimensions com per la seua ubicació, de ser una dotació d’àmbit local”. “En l’entorn ja existeixen jardins de diferent grandària per a persones de diferents edats –ha afegit- però este pretén servir, fonamentalment, a un públic d’edats primerenques i als seus acompanyants”.

Per això, el disseny del jardí ha fragmentat l’espai disponible en àrees de relació, la qual cosa permet dividir el jardí en espais més controlables i acollidors: zones de passeig entre els espais enjardinats, espais d’estància associats a la vigilància dels xiquets i, al fons, una zona dedicada a jocs infantils amb equipament per a ells. El criteri fonamental per a distribuir l’espai entre zones enjardinades, d’estància i de jocs ha sigut la seguretat, amb la vista posada a separar als xiquets del trànsit i de l’accés dels vehicles de poda, així com l’accessibilitat i la privacitat.

El projecte començarà amb els moviments de terra per a afinar i esplanar el terreny fins a la cota del vial d’accés, que es completarà amb grava o terra vegetal. Es realitzaran soleres per a les zones pavimentades i es plantaran espècies combinant zones permeables i impermeables per a aconseguir una adequada proporció que garantisca el drenatge de la superfície. Les zones de jocs infantils disposaran de llosetes de seguretat.

Quant a les espècies d’arbratge, seran de fulla caduca per a permetre l’entrada de sol a l’hivern, completats amb plantes entapissants i arbustives. Finalment, s’instal·laran una font d’aigua potable, bancs (sense suport, amb suport i suports isquiotibials), papereres i jocs infantils (gronxador-cistella, carrusel, balancí…), fanals i cartells d’àrea infantil i d’àrea de prohibició d’accés amb mascotes.

La superfície d’actuació és de 592 m², dels quals 146,38 m² corresponen a superfície enjardinada, 137,80 m² són superfície amb terra, 228,96 m² superfície pavimentada, i 78,86 m² per a superfície de jocs.