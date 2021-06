Comencen les obres de la nova Biblioteca Municipal d’Aldaia

Print This Post

El nou espai serà «modern i multidisciplinari», multiplicarà per cinc la superfície de l’actual i se situarà en la parcel·la de l’antic col·legi Mariano Benlliure

Aldaia vorà resolta una de les seues reivindicacions històriques amb la construcció de la nova Biblioteca Pública Municipal les obres de la qual es van iniciar fa escasses hores. El projecte va ser recolzat pels veïns i veïnes d’Aldaia en l’Enquesta Ciutadana realitzada en la legislatura anterior, en la qual es va preguntar per l’ús de l’antic col·legi Mariano Benlliure. Després de complir amb tots els tràmits burocràtics obligatoris previs a l’inici del projecte de la nova Biblioteca Municipal, finalment s’ha donat el tret d’eixida a la construcció d’este nou edifici que preservarà algunes de les parts rehabilitades de l’antic Benlliure combinades amb la construcció de nova obra de les zones adjacents.



Una Biblioteca Municipal a l’altura dels nous temps

Per a l’alcalde, Guillermo Luján, «es tracta del projecte més rellevant i demandat pels veïns i veïnes d’Aldaia des de feia temps, ja que l’antiga biblioteca s’havia quedat xicoteta, i realment el nostre municipi necessita un espai d’estudi i de formació a l’altura d’una ciutat de 32.000 habitants com la nostra». En este sentit, segons expliquen els tècnics de l’àrea, l’actual biblioteca compta amb 582 metres construïts enfront dels 2.551 que ocuparan les instal·lacions de la nova en una parcel·la de 3.371 metres pel que es multiplicarà pràcticament per cinc la superfície destinada a aquest ús.

Més que una biblioteca clàssica

Des del consistori informen que, l’edifici que comença les seues obres contempla un arxiu, en planta primera amb 3.416,40 ml de prestatgeries que es resolen en un recinte de 198,87 m².



En planta baixa, vinculat a la biblioteca, es projecta un depòsit de llibres amb 652,80 ml addicionals de prestatgeries. La resta de les zones de la nova Biblioteca Municipal correspondran espais que seran «multidisciplinaris i avantguardistes, adaptats a les necessitats del futur. Serà una àgora de formació contínua i un lloc de referència en el qual els aldaiers i aldaieres de totes les edats troben les eines formatives que necessiten, amb zones de coworking, sales d’estudi, d’actes i formatives per a totes les edats».