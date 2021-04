Comencen les obres de la passarel·la que unirà Carcaixent i Cogullada

Connect on Linked in

El conseller Arcadi España presentat l’inici de les obres, que s’espera que estiguen finalitzades este estiu

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha anunciat este dimarts l’inici de les obres del nou carril de ciclovianants que connectarà el nucli urbà de Carcaixent amb Cogullada i que s’espera que estiga finalitzada este estiu.

La passarel·la de Cogullada respon a una demanda històrica ja que en l’actualitat els dos nuclis es troben comunicats per mitjà de vies de circulació de vehicles, però no existeix itinerari per a vianants o ciclistes que els connecte. Les obres a executar tenen l’objectiu de dotar d’accessibilitat no motoritzada a aquesta zona urbana que té un elevat potencial d’ús.

“Esta setmana -ha explicat Arcadi Espanya- comencen unes obres molt demandades, que suposen la fi d’una injustícia de 30 anys per als i les residents de la zona de Cogullada, els qui no podien desplaçar-se al nucli urbà de Carcaixent sense vehicle privat”. Amb la nova actuació, per a la qual la Generalitat invertirà 420.000 euros, “els veïns i veïnes de Cogullada disposaran també d’una via per a poder anar a peu i amb bici a Carcaixent amb les millors condicions d’accessibilitat i seguretat viària”, ha afirmat el conseller.

Per a Paco Salom, alcalde de Carcaixent, «l’inici de les obres suposa una molt bona notícia per a tota la població ja que, a més de afavorir la mobilitat sostenible, donarem solució a un problema de seguretat veïnal i a una demanda». Així, com ha explicat, «fa 30 anys les vies del tren deixaren de ser un problema, però en fer el pont va començar la incomunicació per a qui volia desplçar-se a peu. Amb el temps, la separació entre Cogullada i la resta del poble va anar creixent i el veïnat de Cogullada no mereix la situació viscuda. Sense dubte, amb estes obres es farà justícia».

Itinerari entre Cogullada i el Barranc de Gaianes

En l’actualitat el nucli urbà de Carcaixent i Cogullada es troben comunicats per mitjà de vies de circulació de vehicles i no existeix recorregut per als vianants o ciclista que els connecte. Vista aquesta necessitat, la Conselleria Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha planificat la creació d’un nou itinerari ciclopeatonal per a dotar d’accessibilitat no motoritzada a aquesta zona urbana.

Així, les obres a executar consisteixen en la construcció d’un carril per a connectar nucli municipal de Carcaixent amb el de Cogullada, que tindrà el seu inici al carrer EmilioDonat, després del seu encreuament sobre el barranc dels Gaianes, i que, amb l’ampliació de la plataforma del vial existent cap a l’est, discorrerà cap al sud.

Posteriorment, l’itinerari ciclopeatonal travessarà sobre la línia del ferrocarril aprofitant l’estructura existent, en la qual es reduirà l’ample de zona destinada al trànsit de vehicles per a poder dotar al nou carril d’una amplitud mínima suficient.

Finalment, després de travessar la línia del ferrocarril, l’itinerari conclourà amb la connexió amb la prolongació del carrer Major en direcció a Cogullada. En esta zona, de nou s’aprofitarà l’espai resultant entre el vial existent i el tancament de les parcel·les annexes.