Comencen les obres de la rehabilitació de la Casa del Rellotger de València

Demà dimarts, dia 1 de juny, comencen les obres de la rehabilitació de la Casa del Rellotger i la construcció d’un nou edifici en la mateixa parcel·la del centre històric de València, segons ha anunciat la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana.

L’objectiu del projecte, com ha vingut explicant la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, comprén la rehabilitació i consolidació de la Casa del Rellotger i la construcció, al seu costat, d’una edificació de nova planta delimitada pels carrers dels Brodadors, Cobertís dels Brodadors, pujada del Toledà i Micalet. L’empresa adjudicatària per dur a terme estes accions ha sigut Lorquimur SL, que s’ha compromés a complir-les per un percentatge de baixa única de 22,51 % aplicable al pressupost base de licitació, que forma un còmput total de 752.398,95 euros i que tindrà un termini d’execució d’11 mesos.

L’edifici de la Casa del Rellotger apareix en el llibre ‘Els murs dels Valls’, que data del segle XVII, per la qual cosa se situa el seu origen en aquella època. La seua tipologia és de casa veïnal, amb un estil clàssic que correspon al tipus d’edificis concebuts com a unitat plurifamiliar i destinat a la classe burgesa. En ella vivien els rellotgers encarregats del funcionament del rellotge annexionat a la torre del campanar del Micalet, hui en dia desaparegut.

Este edifici emblemàtic que ara es recupera es troba enclavat en ple centre cívic i religiós de València, on se situen els principals monuments de la ciutat antiga i en el qual es localitzen tant els antics eixos viaris romans com un substrat medieval molt significatiu. En la façana de l’immoble s’aprecia un escut de la ciutat en posició central entre els buits de la primera planta que està reconegut com a Bé d’Interés Cultural (BIC). De la mateixa manera, l’edificació completa està inclosa en el catàleg de béns i espais protegits del Pla Especial.

Dins del projecte, a més de restaurar l’antiga casa del rellotger tal com era originalment, es construirà un nou edifici que respectarà les alineacions històriques perdudes d’esta parcel·la de 274,55 metres quadrats i aportarà en la planta baixa la dualitat obert-tancat, creant un pati interior d’ús públic. Els dos edificis formaran una actuació unitària per a la totalitat de la illa. Les propostes d’ús dels dos edificis s’engloben dins de l’àmbit sociocultural.

Esta actuació s’engloba dins dels treballs de l’Ajuntament per recuperar immobles que formen part de la memòria històrica de València, connectarà amb la renovació d’espais de l’entorn com la plaça la Reina i els voltants del Mercat Central, la Llotja de la Seda i la plaça de la Ciutat de Bruges, i ajudarà a estructurar una València més accessible, oberta i per als vianants on gaudir dels edificis emblemàtics.

La vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha posat en valor en reiterades ocasions “este projecte urbà perquè suposa una recuperació del nostre valor històric que consolida una de les parts de major importància cultural i patrimonial que tenim a la nostra ciutat. El valor patrimonial de la Casa del Rellotger augmentarà fent que l’edifici torne a adquirir sentit i valor no només simbòlic per al centre històric sinó útil, perquè serà dotat de caràcter públic per a ús social i sostenible del veïnat i tornarà a formar part de l’entramat cultural que suposa el cor de la ciutat”.

Les obres s’han programat per causar el menor perjudici possible als restaurants i comerços dels voltants. Així, el pla d’obres preveu que les terrasses puguen seguir en funcionament fins el final de l’estiu i s’ha acordat l’horari de retirada de materials per minimitzar les molèsties. El projecte començarà amb la rehabilitació de la Casa del Rellotger.