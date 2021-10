Comencen les obres de l’Avinguda de Guadassuar

Print This Post

La setmana pròxima comencen les obres d’un tram de la CV-50 al seu pas per l’Alcúdia, el que va des de la rodona del Serrallo a la rodona de l’institut i es coneix com a carretera de Guadassuar.



Dilluns 4 d’octubre s’inicien les obres de millora de la urbanització de la carretera de Guadassuar. Es tracta d’una actuació general pel que fa a paviments i instal·lacions que inclou el tram comprés entre la rodona del Serrallo (Gasolinera) i la redona de l’institut, en tota l’amplària del vial.

Està previst que, a partir de dimarts 5 d’octubre, queden tallats tots els accessos a la dita avinguda per al trànsit de pas de vehicles, no obstant això, en esta primera fase de l’obra, els veïns i veïnes podran accedir a peu i en vehicle als seus habitatges. Així mateix, es podrà accedir al Centre de Salut, el Centre de Dia i la Urbanització Ismael Tomàs tant a peu com amb vehicle, entrant pel carrer del Xúquer.

En relació amb els comerços que es veuran afectats, en esta primera fase de l’obra, també es podrà accedir a peu. En el cas de l’aparcament cobert del supermercat Mercadona, hi haurà accés amb vehicle, ja que de moment es deixarà un corredor travessant l’avinguda des del carrer Alginet. L’empresa constructora avisarà amb temps de les restriccions, per exemple en cas que no es puga accedir als aparcaments dels edificis en períodes concrets.

El trànsit de pas es desviarà per la ronda Europa

S’ha de tindre en compte que l’actuació inclou la substitució d’instal·lacions en el subsòl, cosa que comportarà l’obertura de rases i impedirà el pas de vehicles. Tot el trànsit de pas que utilitza la CV-50 per a desplaçar-se en ambdues direccions, cap a Carlet o cap a Guadassuar, haurà de desviar-se per la Ronda Europa, que circula en paral·lel a l’autovia, tal com indica la foto adjunta.

La duració de les obres està prevista entre 6 i 7 mesos. De segur que les molèsties que l’obra generarà es veuran compensades amb el resultat final, ja que sens dubte millorarà la qualitat de vida dels residents en la rodalia de la carretera i permetrà que el poble deixe d’estar partit en dos en eixa zona.