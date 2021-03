Comencen les obres de l’Espai Jove a l’antic Escorxador de Foios

Connect on Linked in

Els treballs compten amb un pressupost de 35.000 € i s’habilitarà també una Sala d’Estudis

Han començat els treballs per a convertir la part superior de l’antic Escorxador en el nou Espai Jove de Foios. L’Ajuntament ha destinat un total de 35.000 €, dels quals 15.000 € provenen del pressupost del 2020, amb què s’executarà l’obra en brut, i uns altres 20.000 € que serviran per a completar els treballs i condicionar els espais. Es preveu que els treballs d’habilitació i condicionament finalitzen durant el mes de maig, moment en el qual es traslladarà al nou local l’activitat de l’àrea de Joventut.

Amb esta actuació també s’intervé en la part posterior de l’antic escorxador, amb l’obtenció de dos espais polivalents d’aproximadament 50 m2 cadascun, que es destinaran a una Sala d’Estudis i a altres necessitats. Les dues aules comptaran amb un accés independent i individualitzat pels laterals, la qual cosa, en paraules de l’alcalde Sergi Ruiz, “confereix a l’espai una gran versatilitat, tant en el seu ús discrecional, com per a la seua utilització com a Sala d’Estudis, a hores d’ara la gran reivindicació històrica de població estudiantil a Foios, especialment en època d’exàmens, quan este col·lectiu necessita espais d’estudi amb horaris amplis, que en el cas de l’antic escorxador, podran autogestionar.”

Per a Paco Serrano, regidor de Joventut, “el nou Espai Jove a l’antic Escorxador, serà en breu una realitat. No només comptarà amb unes instal·lacions pròpies per a desenvolupar l’activitat de l’àrea, sinó que es convertirà en un lloc de referència per a la joventut de Foios, que a més comptarà amb una professional que està treballant des de fa mesos les necessitats de la població juvenil, gràcies a una subvenció anual de 33.000 €, concedida per l’IVAJ”.