Comencen les obres de millora del carrer Nicolás Andreu en Torrent

Les actuacions, incloses en el ‘Pla de reurbanització de vies públiques’, tenen un termini previst de duració de quatre mesos

L’Ajuntament de Torrent ha posat en marxa, hui, les obres del carrer Nicolás Andreu corresponents al ‘Pla de reurbanització de vies públiques’, que contempla les següents actuacions: l’ampliació i repavimentació de les voreres, millorant les zones per als vianants i la seua seguretat; la renovació de les escomeses de sanejament, de manera que millore el drenatge d’aquestes i la seua capacitat; la renovació de la xarxa d’aigua potable, així com la retirada de la xarxa actual de fibrociment; i, finalment, el reasfaltat de la calçada de la via. La intervenció, que té un termini previst de 4 mesos, estarà a càrrec de l’empresa UORCONF S.L.,

Així mateix, amb la intenció de fomentar la comunicació directa entre la ciutadania i l’Administració, la regidora de Gestió de la Ciutat, Inma Amat, va enviar el passat 29 de desembre una carta dirigida als veïns de la zona per a informar-los de la situació i disculpar-se per endavant per les molèsties que els puguen ocasionar durant el transcurs d’aquestes. A més d’especificar-los diferents vies per a establir contacte si tenen algun dubte o necessiten obtindre qualsevol informació.