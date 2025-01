Comencen les obres de reconstrucció de la zona esportiva de Carlet afectada per les inundacions

Les obres de reconstrucció de la zona esportiva de Carlet, greument afectada per les inundacions del 29 d’octubre, ja han donat inici.

Aquesta intervenció té com a objectiu restablir les instal·lacions esportives, que van patir danys importants a causa de les fortes pluges que van provocar l’inundació de diversos espais, incloent camps de futbol i altres zones d’activitats.

La reconstrucció de la zona esportiva inclou la reparació de les instal·lacions d’esports i la millora de l’entorn per garantir la seguretat i funcionalitat dels espais. Aquestes obres formen part d’un pla més ampli per recuperar la normalitat de la ciutat i restaurar els espais públics i de lleure afectats per les condicions climàtiques extremes.

Les autoritats locals han destacat que aquestes obres són essencials per garantir que la pràctica esportiva i el benestar de la comunitat puguin reprendre’s amb normalitat. L’Ajuntament de Carlet està treballant en estreta col·laboració amb les empreses responsables de la reconstrucció per assegurar que les obres es realitzin de manera ràpida i efectiva.

L’objectiu és que la zona esportiva estigui de nou operativa en el menor temps possible, per tal de poder tornar a acollir a tots els veïns i esportistes de la localitat.