Comencen les obres del nou col·lector d’aigües pluvials d’Alcàsser

Amb aquesta actuació, es millorarà la recollida de l’aigua durant els episodis de pluges

L’Ajuntament d’Alcàsser ha posat en marxa les obres del nou col·lector de recollida d’aigües pluvials en el municipi. L’objectiu no és un altre que posar fi a les zones inundades que es produeixen durant els episodis de fortes pluges. D’aquesta manera, gràcies a aquesta actuació, el nou col·lector tindrà major capacitat per a gestionar l’entrada de l’aigua.

Les obres han començat, aquesta setmana, als carrers Doctor Fleming i Sant Antoni, des del carrer Blasco Ibáñez fins al carrer Crist Rei. No obstant això, s’aniran estenent progressivament per tot el municipi.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha demanat als veïns i veïnes «paciència per les molèsties que aquestes intervencions puguen ocasionar». No obstant això, ha remarcat que es tracta «d’unes obres més que necessàries per al nostre poble. Des del consistori treballem per a millorar Alcàsser, i el nou col·lector de recollida d’aigües pluvials serà un pas més per a la millora de l’entorn urbà».