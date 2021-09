Comencen les obres dels itineraris paisatgístics a l’entorn de Sant Miquel dels Reis

Connect on Linked in

L’execució d’este projecte s’enmarca dins de la tasca de la millora dels espais públics de la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana que dirigix Sandra Gómez

Esta setmana han començat obres de la fase 1 del projecte de condicionament d’itineraris paisatgístics a l’entorn de l’horta del monestir de Sant Miquel dels Reis per part de la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana. L’import dels treballs és de 291.302,87 euros (IVA inclòs), amb un termini d’execució de dos mesos.

Este projecte que desenvolupa el departament de la vicealcladessa, Sandra Gómez,posa en valor diversos camins d’horta existents a l’entorn del monestir de Sant Miquel dels Reis i els recupera, generant dos itineraris paisatgístics principals en l’àmbit, que podran ser completats en el futur per altres itineraris secundaris. Amb este projetce també es millora l’accessibilitat en la connexió de l’avinguda dels Germans Machado amb l’avinguda de la Constitució, a l’entorn del Monestir.

La primera fase d’estes actuacions inclouen: l’execució de l’itinerari número 1 en el seu tram inicial, l’actuació en la connexió de l’avinguda dels Germans Machado amb l’avinguda de la Constitució i en la via de servici de l’avinguda dels Germans Machado, així com reposicions de murets i closos i col·locació de cartelleria indicativa de l’itinerari.

S’utilitzarà per a l’acabat paviment de formigó desactivat amb el qual s’aconseguix, d’una banda, un aspecte natural que quedarà integrat en l’àmbit i adequat per a l’ús per als vianants i ciclista i, d’altra banda, una resistència suficient per al pas de vehicles agrícoles.

L’execució d’este projecte s’enmarca dins de l’adequació i rehabilitació dels entorns i en la labor de la millora dels espais públics urbans que la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana que dirigix Sandra Gómez realitza en els últims anys.