Comencen les obres en el CEIP Príncep d’Espanya de Picassent

Connect on Linked in

Les obres d’adequació en este centre escolar milloraran la seguretat, l’accessibilitat i la gestió de residus en les seues instal·lacions, entre altres



L’Ajuntament de Picassent ha donat inici a les obres de reforma del CEIP Príncep d’Espanya a través del Pla Edificant de la Generalitat, un pla de construcció, reforma i millora dels centres educatius de la Comunitat.



Estes millores són fruit de la consulta realitzada des de l’Ajuntament a l’equip directiu i al Consell Escolar, els quals han expressat les necessitats de millora que té el centre i on s’intervindrà en diversos aspectes com la reparació d’humitats en la coberta, l’evacuació d’aigües al pati, la substitució de calderes a la sala de màquines, la renovació de jocs infantils i paviment amortidor, l’adaptació de finestres, la instal·lació de tendals, així com reparacions en vallat i revestiments exteriors. Així també, se substituiran algunes canonades i connexions existents en mal estat, es treballarà en la reparació d’impermeabilització, i s’instal·larà un nou tancat d’estructura metàl·lica al pati de primària.



Les obres compten amb un pressupost total de 78.360’12 euros, iva inclòs i el termini d’execució de les mateixes s’estableix en dos mesos.



Recordem que, a través del Pla Edificant, la Conselleria d’Educació finança al cent per cent els projectes de millora o construcció de centres escolars públics que els diferents ajuntaments sol·liciten, mentre que són els consistoris els que s’encarreguen de tota la tramitació necessària, és a dir, des de la licitació fins a l’adjudicació de les obres.