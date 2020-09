Comencen les obres en el trinquet de Torrent per a dotar-ho d’uns nous vestuaris

Print This Post

Amb la nova construcció es modificarà l’accés anterior que estava en el mur de la pròpia pista de joc i es crearà una entrada des de la via pública

Des que a la fi de 2018 l’Ajuntament de Torrent adquirira el trinquet del carrer València convertint-lo en una instal·lació municipal, es va donar inici a un programa d’inversions i rehabilitació amb l’objectiu de millorar les històriques instal·lacions. Entre les moltes actuacions que s’han dut a terme, ara ha arribat el torn per a dotar a l’edifici amb “uns nous vestuaris accessibles i que complisquen amb totes les condicions necessàries, donant resposta al Club de Pilota i a tots els torrentins i torrentins que utilitzen el trinquet”, ha assenyalat la regidora d’Esports, Susi Ferrer.

Amb una inversió de 71.138 €, després de les actuacions, el trinquet comptarà amb dues unitats de condícies-vestuaris (accessibles) i un magatzem. D’aquesta manera, es modificarà l’accés anterior que estava en el mur de la pròpia pista de joc i que perjudicava la pràctica esportiva. A més, la nova construcció s’adossa a la mitgera de l’edifici confrontant d’habitatges, deixant un corredor d’accés al costat del mur del Trinquet i dotant d’un accés directe des de via pública (carrer Verge del Bon Consell).

El projecte d’obres, que va donar inici la setmana passada, està emmarcat en el programa “Estalviar per a invertir” del fons d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS), pertanyent al superàvit amb el qual el consistori va tancar l’exercici de 2019.