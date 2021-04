Comencen les V Jornades de Memòria Històrica de Paiporta

Print This Post

La perspectiva de gènere estarà molt present, de manera transversal, en una nova cita amb la reflexió i el diàleg sobre el nostre passat recent sota el lema ‘Descobrir, conéixer, construir’

La Regidoria de Cultura ha convocat una nova edició de les Jornades de Memòria Històrica de Paiporta, que porten per lema ‘Descobrir, conéixer, construir’. La d’enguany serà la cinquena trobada amb aquestes jornades que inviten a la reflexió i a la mirada enrere a un temps no tan llunyà que va marcar la història social i política del nostre país.

Per a la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat, “és molt il·lusionant poder reprendre la programació de Memòria Històrica amb normalitat, després d’haver reprogramat l’edició anterior a causa de la pandèmia. Enguany aprofitem aquest exercici de memòria i reflexió per a posar al centre de l’escena la figura de la dona, malauradament moltes voltes oblidada, com a protagonista fonamental d’aquest episodi de la nostra història col·lectiva”.

La programació, que enguany aborda una clara perspectiva de gènere de manera transversal, s’inaugura demà a l’Auditori Municipal, a les 19.30 hores, amb la presentació d’aquesta V edició i la projecció del documental ‘La presó de les dones. La repressió franquista’, sobre la repressió de gènere durant la guerra i posterior dictadura.

Dijous dia 15, a la mateixa hora, la Biblioteca Pública acollirà la presentació de l’exposició ‘Memòria Democràtica i Patrimoni 1936-1939. 1936-1939. Conéixer, difondre i posar en valor’,organitzada pelVicerectorat de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València. La mostra recopila, a través 17 plafons, el patrimoni històric, documental, bèl·lic i de memòria oral al territori valencià com a conseqüència de la Guerra Civil. Posteriorment tindrà lloc la conferència de l’historiador Pep Alabau `Els aeròdroms de campanya republicans’.

Dins de la programació cultural de l’Auditori vinculada a aquestes jornades, dissabte 17 d’abril a les 19 hores es projectarà la pel·lícula ‘Maquis’, que recupera el paper que jugaren les dones mentre els maquis lluitaven. Diumenge dia 18, també a les 19 hores, la companyia Teatro Trajín ens acostarà al testimoni real d’un protagonista de la nostra història recent, a partir dels records gravats directament per ell mateix abans de morir amb l’obra ‘MAUTHAUSEN. La voz de mi abuelo’

Dimarts 20 d’abril, a les 18.30 hores, l’Auditori acollirà el recital poètic ‘El Vers de la Memòria III’, a càrrec de l’alumnat del taller de l’Aula de la Paraula.

Finalment, dijous dia 22, a les 19.30 hores, es tancarà aquesta primera trobada amb la V edició de les Jornades de Memòria Històrica de Paiporta a la Biblioteca amb la presentació del llibre ‘Nietas de la memòria’, el relat de deu dones periodistes a la recerca d’aqueixes dones silenciades que també són història.

L’edició de 2021 clourà a la tardor, amb una nova tanda d’esdeveniments programats, del 3 al 13 de novembre, entre les quals hi ha propostes teatrals, literàries i expositives. La programació completa d’aquestes V Jornades de Memòria Històrica es pot consultar a paiporta.es/memoriahistorica.