Comencen les votacions dels pressupostos participatius a Bonrepòs i Mirambell

Es destinaran 30.000 euros per a desenvolupar els tres projectes més votats

El municipi de Bonrepòs i Mirambell es troba immers en una nova edició dels pressupostos participatius. De nou, els veïns i veïnes tindran l’oportunitat de decidir en quins projectes municipals inverteix l’Ajuntament part del pressupost de 2021. En total, es destinaran 30.000 euros per a desenvolupar els tres projectes més votats per la ciutadania. Una vegada concloses les dues primeres fases, corresponents a la presentació, estudi i validació de les propostes presentades, ja es coneixen els set projectes entre els quals la ciutadania haurà d’escollir: renovació de la zona de jocs infantils i fanals de la plaça Sant Vicent; construcció de guals d’obra al carrer Corts Valencianes i llevar els de plàstic al carrer Parafanga; renovació del mobiliari del Parc dels Paellers (taules de pícnic, bancs, papereres, aparca bicicletes i pèrgola per a ombra amb taules i cadires); tarimes regulables per a escenaris; adaptació d’un parc infantil com a parc inclusiu; reparació de papereres en mal estat i col·locació de noves on siga necessari; reparació de filtracions en un garatge de la plaça Sant Vicent i reparació de diverses voreres en mal estat.

Votació

Podran participar en el procés de votació els veïns i veïnes majors de 16 anys empadronats en el municipi. Ho podran fer de dues formes, de manera online a través del lloc web municipal, o de manera presencial, complementant el full informatiu repartit per tots els domicilis que haurà de ser depositat a l’Ajuntament després de la presentació del DNI.

La fase de votació s’iniciarà aquest dijous 1 d’abril i es podrà participar fins al dimarts 20 d’abril. El 27 d’abril es coneixeran els tres projectes seleccionats.