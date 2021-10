Comerç licita les obres de millora de la coberta del Mercat de Torrefiel

Connect on Linked in

El regidor de Comerç, Carlos Galiana, ha explicat que el consistori ha aprovat la licitació de les obres de millora de la coberta del Mercat de Torrefiel. Amb esta intervenció es col·locarà una coberta nova sobre l’existent, amb una estructura auxiliar per consolidar l’aïllant i, a més, s’impermabilitzarà tot de forma adequada.

I és que el pas dels anys, sumat a algunes parts de la coberta deficientment executades, juntament amb aspectes de disseny de la coberta millorables i tasques de manteniment aparentment per baix de les necessàries, han ocasionat l’aparició de diverses incidències que la Regidoria de Comerç ha decidit solucionar.

El major risc que hi ha en l’actualitat és la possibilitat que apareguen filtracions en la façana, en cas de fortes pluges, que al seu temps podrien produir humitats i descomposar el tancament de fusta existent.

El regidor de Comerç, Carlos Gaiana, ha explicat que “l’Ajuntament continua invertint cada any una gran quantitat de diners en reformar, renovar i reparar els diferents mercats municipals que hi ha a la ciutat de València. El comerç de proximitat és un eix fonamental de les polítiques del govern de Joan Ribó a la ciutat de València, per això des de 2015 estem realitzant tot el manteniment que durant molts anys no va fer l’anterior govern del Partit Popular, més preocupat d’altres assumptes, desgraciadament”.

La licitació d’estes obres ix per un total de 399.105,94 euros, IVA inclòs. El termini considerat adequat per a la completa realització de l’obra definida en el projecte és de quatre mesos. Un aspecte fonamental a tindre en compte per a l’organització i execució de les obres és que el mercat ha de continuar funcionant amb normalitat durant la realització de les mateixes. Per tant, els treballs es realitzaran per fases, en la mesura del possible, fora de l’horari de funcionament del centre, és a dir, les vesprades en què el centre no s’estiga utilitzant.

El Mercat de Torrefiel es troba situat a la zona nord de la ciutat. Es tracta d’un mercat de barri que porta funcionant des de finals dels anys 80. Entre les seues peculiaritats destaca un xicotet passatge en el seu interior en què es pot trobar a més de producte fresc tradicional, botigues, perruqueries i altres servicis. Alguns llocs de venda oferixen servici a domicili i hi ha zones d’aparcament a la via pública. Així, el Mercat de Torrefiel es troba en un lloc estratègic, proper a la ronda nord i la Biblioteca Valenciana de Sant Miquel dels Reis.