Comerciants de Picassent es formen en escaparatisme creatiu

L’Escola de Comerç continua formant als nostres comerciants. Un total de 13 comerços han assistit esta setmana al taller d’escaparatisme creatiu, organitzat des de la Regidoria de Comerç que ha comptat amb la col·laboració de Cámara Valencia. La sessió, portada a terme al Centre de Formació Municipal “Les Palmeres”, s’ha desenvolupat de manera molt pràctica per donar a conéixer les diferents tècniques a través de casos pràctics que han ensenyat els nostres comerciants les múltiples opcions per aprofitar i fer més visible un aparador a través d’aspectes com la llum, eines per penjar objectes, la seua distribució, així com quines són les dades més assenyalades en el calendari comercial, entre d’altres qüestions.