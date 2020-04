Comerços i indústries de l’Alcúdia no pagaran la taxa de fem

Connect on Linked in

L’Ajuntament de l’Alcúdia eximix de pagar la taxa de fem comercial del primer quadrimestre a tots els comerços i les indústries del poble.

Segons com evolucione la situació econòmica, es valorarà aplicar la mesura també al segon quadrimestre de 2020

Des del moment de la declaració de l’Estat d’Alarma, l’Ajuntament de l’Alcúdia va crear un paquet de mesures econòmiques, socials i sanitàries, per tal d’ajudar la població a sobrepassar la pandèmia del COVID19 i les seues inevitables conseqüències econòmiques. Ara, pensant en que la crisi no ha permès el funcionament normal de cap activitat econòmica, l’ajuntament ha decidit, a través d’un Decret d’Alcaldia, no cobrar la taxa de fem comercial o industrial a cap empresa del poble.

Moltes d’estes empreses han hagut de tancar les seues portes -com ara tots els comerços considerats no essencials- altres han continuat, però a un ritme de producció molt més baix d’allò que suposa la seua activitat habitual. És per això que el consistori alcudià ha considerat no passar al cobrament la taxa d’arreplega de fem, amb la intenció de col·laborar, en la mesura de les seues possibilitats a alleugerir de càrregues l’economia local. Esta taxa del primer quadrimestre de 2020 es paga en la segona recaptació de tributació voluntària, que serà enguany – a causa del COVID19- de juliol a octubre. L’ajuntament valorarà continuar aplicant esta mesura de cara als cobraments del 2n quadrimestre de l’any.

Oficina Virtual Tributària

D’altra banda, i per ajudar els contribuents a realitzar els principals tràmits tributaris, l’Ajuntament ha posat en marxa l’Oficina Virtual tributària, a la qual es pot accedir amb un sistema d’identificació de clau segura d’usuari, sense necessitat del certificat electrònic.

La pàgina resultarà molt útil per a gestionar els pagaments voluntaris que s’han ajornat dels diferents tributs, i les quals cartes de pagament ja estaven enviades amb anterioritat a la decisió de l’ajornament. Els ciutadans només han d’entrar al sistema per a demanar una nova carta de pagament amb què anar al banc i que done com a data final de cobrament el 5 de juny, en compte del 3 d’abril.

En este primer període de tributació voluntària estan inclosos els impostos de Circulació, Gual i Mercat de 2020 i Fem del 3r quadrimestre de 2019.

Per aconseguir esta nova carta només cal cridar al telèfon 96 254 30 62 o per email a alcudia@canaltributos.com. Es important que els ciutadans ho facen, perquè si van al banc amb les cartes de pagament originals, automàticament el sistema els cobrarà interessos, que no hauran de pagar en gestionar la nova carta.