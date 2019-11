Print This Post

Es reuneix la Comissió Organitzadora de la 35ª Trobada de Centres en Valencià d’Alzira 2020 per assignar els àmbits de treball de la festa comarcal pel valencià i acordar les primeres activitats de la Trobada.



Ahir es va reunir, a l’edifici municipal La Clau, la Comissió organitzadora de la 35ª Trobada Alzira 2020 que se celebrarà en esta ciutat riberenca el proper 26 d’abril. L’objectiu de la reunió ha estat assignar portaveus en la Comissió i equips humans als àmbits de treball de la Comissió. La reunió va comptar amb representants dels claustres i de les AMPA de la majoria de les comunitats educatives alzirenyes, així com una representació molt nodrida d’entitats i col·lectius socials.



Durant el transcurs de l’acte es va donar a conéixer la proposta de disseny del cartell i logo de la 35ª Trobada, obra d’Alfred Aranda, regidor de cultura, el qual va reconéixer “estar molt emocionat perquè la ciutat d’Alzira organitze de nou, 25 anys després, una Trobada de Centres en Valencià de la Ribera”. “Em sent molt orgullós d’haver sigut un dels artífexs de la celebració, fa 25 anys, de la primera Trobada i tindre, de nou, l’oportunitat d’involucrar-me en la 35ª Trobada, perquè el valencià, a banda de ser llengua vehicular a l’ensenyament, ha de ser un dels factors més importants de convivència ciutadana”.



A la reunió, van assistir també la regidora d’educació i infància, Maria Calvo, i el propi alcalde d’Alzira, Diego Gómez, el qual va expressar “la voluntat del consistori de dotar la 35ª Trobada Alzira 2020 de les infraestructures necessàries i la implicació de l’Ajuntament perquè l’esdeveniment tinga una transcendència local i comarcal de primer ordre, ja que el foment de la cultura i l’educació és una de les fites prioritàries del govern municipal”.



Joan Cortés, president de la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera, va explicar les dinàmiques de treball de la Comissió Organitzadora i va afirmar que “un dels objectius de la celebració de les Trobades era que les festes pel valencià eren un símptoma de normalitat ciutadana i que reflectien la interactuació, amb estatus d’igualtat lingüística, entre les llengües cooficials, la qual cosa augmentava considerablement la qualitat democràtica de la societat valenciana”. Va concloure dient que “l’organització de la 35ª Trobada ha de servir perquè els membres de la Comissió Organitzadora i els membres dels equips de treball hagen participat en una experiència positiva i la recorden sempre amb un bon sabor de boca”. També es va anunciar que la Trobada d’Alzira es tematitzaria a fi que la ciutadania preguera consciència del perill que suposa el canvi climàtic.



L’eslògan general de totes les Trobades 2020 organitzades per Escola Valenciana serà “Arrels de vida, llavors de futur” que fa referència a la recuperació de la memòria col·lectiva i la construcció d’un futur model educatiu que es fonamente a donar resposta als reptes socials del segle XXI. Sota esta perspectiva el conjunt de Trobades retran homenatge a la figura d’Empar Navarro i Giner, una mestra que, durant la segona república espanyola, reivindicà l’ús del valencià com a llengua d’ensenyament i que els futurs ensenyants es formaren amb el coneixement del castellà i el valencià.



A les properes festes de Nadal, a fi de difondre la celebració de la 35ª Trobada de Centres en Valencià de la Ribera a Alzira el 26 d’abril de 2020, es durà a terme una campanya d’etiquetatge en valencià als comerços i botigues de la població amb l’eslògan “Regala Valencià”, una campanya de conscienciació sobre els joguets sostenibles anomenada “Joguets de trellat, joguets de profit” i s’editarà una targeta de felicitació nadalenca en què s’inclourà els cartells i els logos de la 35ª Trobada d’Alzira, així com els pertanyents al conjunt de Trobades 2020 organitzades per Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua.