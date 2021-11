Compartir experiències supramunicipals en la gestió de residus: l’objectiu d’una nova jornada de la Mancomunitat de la Ribera Alta

Connect on Linked in

Davant dels nous reptes que presenta la gestió de residus sòlids urbans, la Mancomunitat de la Ribera Alta ha organitzat a la Casa de la Cultura d’Alzira una jornada destinada tant a tècnics com a representants de les administracions públiques amb l’objectiu, des d’una perspectiva supramunicipal, de conéixer experiències per a la millora en la gestió dels residus sòlids urbans.

Amb esta jornada la Mancomunitat de la Ribera Alta, que enguany celebra el 25 aniversari de la seua creació, ha mostrat, a partir de les ponències i testimonis aportats pels conferenciants, com la gestió mancomunada de la recollida selectiva de residus optimitza els recursos i afavoreix una economia a escala, important per als municipis mancomunats.

Junt a Peláez, al acte inaugural ha participat l’alcalde anfitrió, Diego Gómez, acompanyat pel director general d’Administració Local, Antoni Such, la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Maria Josep Amigó. Esta última ha destacat el fonamental paper de les mancomunitats en la gestió de residus als municipis, ja que possibilita l’acció dels més menuts en el que respecte al correcte tractament d’allò que generem a les nostres cases.

En el mateix sentit, s’ha expressat Antoni Such, que ha destacat la importància de la posada en conjunt de les experiències mancomunals de cara a millorar tots a una en el que respecta a esta matèria tant necessària d’abordar, en un moment en el que el canvi climàtic ha assolit les primeres posicions de l’agenda setting global.

Per la seua banda, l’alcade d’Alzira ha recordat als presents que visualitzant un passat no molt llunyà hi podem trobar imatges als pobles en les que els residus eren transportats en carros arrosegats per ases per finalment ser cremats. Un exercici que ens posa en perspectiva de tot el que s’ha avançat i tot el que queda encara per lluitar.

El tractament de residus sòlids urbans és una temàtica en la que cal centrar-se. El compartir experiències al respecte, creant una comunitat de coneixement en torn a esta matèria, és una molt bona manera per a tots per detectar aspectes que deguem optimitzar i millorar. Esta jornada ha demostrat que la unió, partint de les estructures mancomunals i altres formes d’organització supramunicipal, fa la força que el conjunt necessita per fer d’este planeta un planeta molt més amable, respirable i habitable per a tots els èssers vius.