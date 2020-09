Compromís Albal celebra el seu Congrés Local.

Connect on Linked in

Marc Peris Furió serà el nou Secretari Local de Compromís Albal.



El passat dimecres 23 de setembre va tindre lloc el Congrés Municipal de Compromís Albal, acte en el qual es va constituir la nova executiva local.

Marc Peris liderarà el col·lectiu local com a nou Secretari Municipal durant els pròxims dos anys amb l’objectiu de posicionar a Compromís com la força d’esquerres referència al poble. També estarà acompanyat per l’actual regidor d’Albal, David Ramon i el secretari de dinamització comarcal de Joves PV, Raul Esteban, així com la resta del col·lectiu que li va otorgar el seu suport i confiança.

El Congrés es va celebrar a la localitat d’Albal, on es van tractar les polítiques de futur per fer d’Albal un poble millor per a totes i tots.

La nova executiva tracta de donar una perspectiva jove que es planteja l’objectiu d’ implantar-se com a referent al poble, així com treballar conjuntament amb la resta de regidors de partit valencianista a la comarca per poder aprofundir en les polítiques enfocades en una vida millor per als nostres veïns i veïnes.