Compromis Almussafes: Compromís lamenta que l’autocine deixe fora als veïns que no disposen de cotxe

Els valencianistes qualifiquen l’aposta de la regidoria de cultura d’ocurrència i de ser un mal exemple davant les polítiques de sostenibilitat mediambiental.





El divendres 31, Almussafes realitza la primera activitat cultural després de l’estat d’alarma dins de la nova normalitat i per això des de la regidoria de Cultura es va posarà en funcionament un autoncine amb una capacitat per a 63 cotxes. Una autocine què deixa fora i impedeix disfrutar d’uns moments d’oci a tots aquells que per motius econòmics, per edat o altres circumstàncies no disposen de vehicle o carnet, com és el cas dels joves menors de 18 anys o les persones d’avançada edat.



En l’afany pel titular fàcil, des de la regidoria de cultura afirmen que l’autocine és una “proposta d’oci per a aquelles famílies que no podran anar-se’n de vacances”, però s’obliden d’aquelles famílies que ni tan sols tenen recursos suficients per a tindre un vehicle propi.



Mentrestant, en pobles veïns com ara Benifaió, han demostrant que la cultura segura és possible, oferint cinema a l’aire lliure durant el que va d’estiu, complint amb les mesures de seguretat obligatòries: distància de seguretat, utilització de mascaretes, hidrogel i seguiment de la traçabilitat.



En el cas de l’autocine, l’ajuntament haurà de garantir que els ocupants del vehicle porten en el seu l’interior la mascareta durant tota la projecció i no sols en el moment de l’entrada. A més, si com és el cas, està prevista la possibilitat d’ eixir del vehicle a veure la pel·lícula, quedarà demostrat que un cinema a l’aire lliure haguera sigut possible. Per això, la opció més sensata i inclusiva hagués sigut recuperar el cinema d’estiu, itinerant en els patis del CEIP Almassaf i CEIP Pontent i dels diferents parcs d’Almussafes. Hagués sigut possible aplicant totes les mesures de seguretat necessàries, i per a major seguretat es podria habilitar un espai separat per a majors de 65 anys o deixar que els usuaris es porten les seues pròpies cadires.



UNA OCURRÈNCIA EN CONTRA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I ELS HÀBITS DE VIDA SALUDABLES

Per altra banda, amb l’autocine s’està enviant un missatge erroni a als més joves, ja que es fomentant el transport amb vehicle privat per a desplaçar-se a escassos metres del nucli urbà, quan precisament el que es deuria de fomentar és el desplaçament a peu o amb vehicles que potencien la mobilitat sostenible, l’exercici físic i a que a més asseguren el distanciament social com ara patinets i bicicletes. “És una contradicció posar en marxa un autocine i per altra part subvencionar la compra de patinets i bicicletes elèctriques” afirmen des de la coalició taronja.



LA PISTA POLIVALENT: UN PREU MOLT CAR PER A TANT POC PROFIT

L’autocine s’ubicarà en la pista polivalent que porta quasi un any parada i que el seu cost, entre compra i construcció ascendeix a 1.135.184 euros, sense comptar altres despeses, relacionades amb la pintura i manteniment. A més hi ha que sumar el cas del Parc d’Educació Viaria amb un gasto de 15.000 euros i que després d’escassos mesos de ser instal·lat, va ser desmuntat i amagat en dependències municipals. Amb tot, els valencianistes recorden què és tracta d’una inversió “molt cara per al poc profit que ha tret” impedint la construcció d’una pista d’atletisme en el seu espai natural, o inclús, impedint que eixos recursos s’hagueren pogut utilitzar per a la construcció d’una guarderia infantil o destinar-se a l’accessibilitat de carrers i edificis municipals.