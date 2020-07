Compromís Almussafes: Només 9 persones han pogut aspirar a 1 de les 5 Beques d’Estiu de l’Ajuntament d’Almussafes

Connect on Linked in

3 de les 5 places només han tingut un candidat. 4 persones han quedat excloses per no cursar ninguna de les titulacions requerides.

L’Ajuntament d’Almussafes ha substituït “La Dipu Te Beca” que fins el present any oferia la Diputació de València a través dels Ajuntament per les “Beques d’Estiu”. “La Dipu Te Beca” servia tradicionalment per a que els estudiants de formació professional, grau i postgrau adquiriren experiència en el mon laboral en l’administració local. El que crida l’atenció es que per a esta nova edició i respecte a la “Dipu Te Beca 2019”, ha sigut la caiguda de les inscripcions o més de la meitat, quan la situació sòcio-laboral dels joves d’Almussafes no és ni de lluny més esperançadora que la del 2019.

El principal motiu d’esta caiguda ha sigut la restricció de titulacions per a cada una de les beques, ja que si en les bases de la Dipu Te Beca 2019 eren varies les titulacions que aspiraven a cada una de les 7 beques, inclús quedant oberta la possibilitat a d’accedir a altres titulacions relacionades amb l’àrea, per a la nova edició creada per a l’Ajuntament s’ha limitat una titulació per cada una de les 5 beques.

Així, ens trobem que des de les 14 persones que han presentat instància, nomes 9 han pogut optar a una de les 5 beques. De fet, i a causa de la restricció de titulacions, en 3 de les 5 beques, Grau de Periodisme, Grau en Llengües Modernes i Grau en Enginyeria Electrònica i Automàtica, només hi havia una persona candidata, beneficiaria de facto davant la falta de competència. Les altres dos restants que demanaven les titulacions de CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i Grau en Disseny i Tecnologies Creatives respectivament, tan sols s’han presentat tres candidats a cada una d’elles.

Des de Compromís lamenten que la restricció de titulacions per a optar a una d’estes beques haja arribat a este extrem, quan hi ha dotzenes d’estudiants amb titulacions relacionades i competències suficients per a poder ocupar alguna d’elles.

Al mateix temps els valencianistes destaquen que hagués sigut més transparent i igualitari ampliar el ventall de titulacions, deixant fora de qualsevol dubte la selecció dels beneficiaris i evitar que es puga pensar que les beques puguen ser excloents per a la gran majoria de joves i feta “a mida” per a altres.

Una aposta per la propaganda

Altra de les qüestions que més criden l’atenció és el perfil de les beques, ja que 3 de les 5 beques estan relacionades amb la comunicació, la propaganda i l’autobombo, ja que entre les funcions que van a desenvolupar els beneficiaris destaquen la correcció de cartes, fullets informatius, redacció de publicacions, disseny de cartellera, logotips per a campanyes, disseny i maquetació.

Des de Compromís consideren que davant la situació sòcio-econòmica que ha deixat la pandèmia de la COVID-19, la aposta deuria d’haver sigut reforçar i dotar de personal departaments com el de Serveis Socials o Joventut en el que a dia de hui, i donades les circumstàncies existeixen necessitats a cobrir.