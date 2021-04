Compromís Alzira aporta 1.000 € a la segona fase del fons solidari Som Alzira

Connect on Linked in

Les persones militants i simpatitzants del col·lectiu de Compromís Alzira fan una aportació de 1.000 € a la segona fase del fons solidari Som Alzira.

Aquesta iniciativa se suma a la que es va proposar per l’Executiva Local el mes de maig de 2020 quan l’Ajuntament d’Alzira va aprovar el primer Pla d’Emergència Social, on estava inclòs el Som Alzira. En aquella ocasió s’aportaren també 1.000 €, per tant, ja són 2.000 € els diners aportats per la base del partit a la ciutat.

Des de l’Executiva, “agraïm a totes les companyes i companys la seua solidaritat i només ens resta que animar a la ciutadania a posar el seu granet d’arena per a protegir a la ciutadania més vulnerable d’Alzira ja que el fons anirà destinat a garantir l’alimentació bàsica durant l’estiu dels xiquets i xiquetes de les famílies que ho necessiten”.