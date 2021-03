Compromís Alzira aprova una resolució pel tancament de la central nuclear de Cofrents

Connect on Linked in

El col·lectiu de Compromís Alzira ha aprovat en Assemblea una proposta de resolució pel tancament de la central nuclear de Cofrents amb motiu de les últimes notícies sobre la proposta de prolongar la seua vida fins al 2031 i per tal que siga efectiu l’Acord de les Corts Valencianes perquè no es prorrogue l’activitat a Cofrents més enllà de 2021. Hi ha nombroses raons:Cofrents té 37 anys de vida útil. Si es prorroga l’activitat fins al 2031 estarà en funcionament de Cofrents fins als 46 anys, molt per damunt del període de vida per al qual es va dissenyar la seua instal·lació. A més, suposaria afegir al voltant de 300 tones de residus radioactius d’alta intensitat el cost i custòdia dels quals haurem de fer front la ciutadania.

Cofrents no pot competir ja en costos i capacitat de generació amb les renovables que produïm al territori peninsular. En cas de desastre paga l’estat, no les asseguradores. Les companyies asseguradores només cobreixen un risc de 1.200 milions d’euros, per damunt d’aquesta xifra, un accident el pagaria l’estat. L’accident de Fukushima ja ha suposat una despesa de 120.000 milions d’euros.

El tancament suposaria una millora de l’ocupació. S’ha de tindre en compte que el tancament és irremeiable, i ara el context socioeconòmic és especialment avantatjós a les energies renovables. A més, quan la central tanque, una part dels seus treballadors seguiran treballant durant el període de desmantellament de la central, que durarà dècades. Però també es pot anar treballant en la formació en energies renovables com en altres activitats compatibles amb l’incomparable entorn agrari, cultural i natural de la comarca de Cofrents-Aiora.

Les energies renovables són més efectives per a la reducció significativa de les emissions de CO2. Necessitem urgentment els 32 Hm3 d’aigua del Xúquer que té assignada a l’any (l’equivalent a 10.500 piscines olímpiques) per a beure, regar i mantenir un cabal ecològic del Xúquer. L’aigua usada és la del curs alt del Xúquer, de la millor qualitat.

Com va demostrar l’informe de la Universitat de Comillas encarregat per Greenpeace, es poden tancar totes les centrals nuclears a Espanya sense conseqüències per al subministrament elèctric. Tan sols cal una bona planificació i gestió del desmantellament. La producció de vent i del sol ja supera àmpliament la producció nuclear, i en pocs anys, simplement complint part dels objectius de renovables del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima la pot substituir fàcilment. Substituir l’energia nuclear per renovables suposarà un augment del grau d’autosuficiència i independència energètica del nostre territori, amb totes les conseqüències geoestratègiques que això suposa.

Per tant, tancar la central nuclear de Cofrents suposa apostar per una transició energètica, econòmica i ecològica adequada.

Compromís Alzira.