Compromís Alzira es concentra pel tancament de la central nuclear de Cofrents

Connect on Linked in

El col·lectiu de Compromís Alzira es va concentrar ahir a la plaça del Carbó per tal de reafirmar el seu posicionament en contra de la pròrroga del funcionament de la central nuclear de Cofrents fins el 2030 aprovat pel Ministeri per a la Transició Ecològica del Govern d’Espanya. Per a donar suport a aquesta iniciativa assistiren Graciela Ferrer i Juan Ponce, diputada i diputat del Grup parlamentari de Compromís a les Corts Valencianes, així com companyes i companys de la comarca.

D’aquesta manera, des del col·lectiu d’Alzira es dona continuïtat a la proposta de resolució aprovada per l’Assemblea i amb la moció presentada a l’Ajuntament d’Alzira per les quals es demanava que no es perllongara la vida útil de la central nuclear que ja té 37 anys. Amb la decisió de la setmana passada del Govern central de PSOE i Unides Podem, la central de Cofrents complirà 46 anys en funcionament.

L’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, en nom de grup municipal de Compromís per Alzira, i els membres de l’Executiva local, Alfons D. Gento i Vicent Camarasa, encoratjaren els presents a “continuar amb la lluita” perquè el Govern més progressista de l’actual etapa de la democràcia a l’Estat Espanyol hauria de respectar la voluntat de les valencianes i valencians del tancament que es va reflexar en un Acord a les Corts Valencianes aprovat el 2017 per totes forces polítiques que formen el Govern del Botànic.

Per la seua banda, el diputat Juan Ponce i la diputada Graciela Ferrer, manifestaren que la decisió de la pròrroga és un nou afront al poble valencià en desoir l’acord de les Corts Valencianes per tancar ara al 2021 a més d’un incompliment del govern espanyol del seu compromís de tancar les centrals nuclears als 40 anys de funcionament. Cal recordar que aquesta qüestió ja va ser promesa per l’ex-president Jose Luis Rodríguez Zapatero i també per Pedro Sánchez.

La concentració va finalitzar amb el compromís ferm de continuar amb les reivindicacions de tancament per a que aquest siga efectiu el 2024 perquè està en joc el futur.

Compromís Alzira.