Compromís Alzira: Temps d’agraïment, de salut, de responsabilitat i de cuidar.

Són temps d’agrair a totes les persones que estan fent tot el que humanament possible i impossible per a cuidar-nos, i que ho fan més enllà de les seues forces per la quantitat de mesos que portem de pandèmia, inclús posant-se elles mateixes en perill. Ahí estan, una altra vegada, fent front al cansament, tot i les xifres de malalts disparades. I ens referim a tot el personal imprescindible per al funcionament dels centres de salut i de l’hospital: personal sanitari, al departament de Salut Pública (al qual se li ha concedit la Insígnia d’Or d’Alzira), personal administratiu, zeladores i zeladors, personal de neteja, de manteniment, cuina, investigadors, etcètera.

Perquè estem vivint temps convulsos. Les dades de la pandèmia per COVID-19 a tots els nivells així ho indiquen i això fa que la capacitat de resposta del nostre sistema sanitari estiga al límit. Açò obliga, segons el nostre entendre, a prendre mesures per a preservar la salut, que és imprescindible per al bon funcionament de la resta de nivells de les persones i la societat. Sense salut no hi ha economia ni res. Les persones, en aquest cas, la seua salut, és el que ha d’anar en primer lloc.

No es pot “salvar” res si està demostrat que es posa en risc a les persones i al sistema sanitari, que, a més, està vorejant el col·lapse. És, no tan sols perillós, sinó contraproduent contraposar economia i salut. El que es faça hui per protegir la salut, demà protegirà també l’economia del país i la farà més forta, i a nosaltres més resilients com a societat. Ara es veu clarament la importància de les inversions en sanitat o en educació; quan rendeix un llit a la UCI o quanta economia salva la inversió en més personal sanitari, més sistemes informàtics als centres educatius o en la formació dels nostres fills i filles. Ara s’evidencia la necessitat d’un nou finançament per als serveis bàsics de valencianes i valencians i per a invertir en la nostra maltractada economia. Per això s’ha d’anar de la mà, cuidant primer les persones, i a partir d’ací, la resta anirà a millor.

En l’àmbit municipal s’han pres mesures més restrictives per tal de tallar la cadena de contagi del virus, que està demostrat que “s’alimenta” del contacte social però considerem que fa falta alguna cosa més. Per això, donem suport a les mesures que ha proposat Compromís en l’àmbit autonòmic i local. Però no només s’han de prendre mesures des de les institucions, la ciutadania ha de prendre consciència de la importància de cuidar-se i la responsabilitat de seguir estrictament les mesures de seguretat. La lluita contra la COVID-19 és una qüestió comunitària, de totes i tots, cal avantposar el “nosaltres” davant del “jo”. És temps de cuidar-nos, i de cuidar als altres, de protegir als més dèbils i pensar en la col·lectivitat.

Per últim, creiem que també és de justícia reiterar el nostre agraïment a altres professionals i persones voluntàries sense les quals, aquesta pandèmia segurament seria molt pitjor com, per exemple i entre d’altres, Protecció Civil i Creu Roja.