Compromís Carcaixent s’estrena a Twitch

El dimecres 12 de maig Lluís Candel i Paco Salom conversaran sobre mobilitat en esta plataforma de streaming

Compromís Carcaixent planteja de nou els seus espais de debat “Parlem”, en els que es conversava amb algun regidor o regidora sobre els temes de les seues àrees, adaptant-se a la nova realitat a través de la plataforma de streaming Twitch, xarxa que compta amb milions de seguidors/es a tot el món.



Lluís Candel, regidor de Territori i Mobilitat, acompanyat de Paco Salom, alcalde de Carcaixent, s’estrenaran en una primera emissió en Twitch el proper dimecres 12 de maig a les 20:00 hores, conversant en directe sobre els projectes d’urbanisme i mobilitat que estan duent-se a terme en estos moments. L’emissió de #ParlemDeMobilitat es podrà seguir en directe en el canal de Twitch de Compromís Carcaixent https://www.twitch.tv/c_carcaixent i després es penjarà el vídeo en Youtube i Facebook.

La nova passarel·la de Cogullada, la Plaça de la Vieta o el projecte de mobilitat Volta i Roda seran els principals temes a tractar. A més vol comptar amb la participació de totes les persones que estiguen seguint en directe l’streaming i, per tant, es podran fer arribar preguntes o propostes a través del xat en directe del que disposa la plataforma. També es poder enviar abans a través de les xarxes socials de Compromís Carcaixent.

Amb esta nova eina és vol impulsar la participació i interacció amb la ciutadania, per això, “vos animem a participar d’este nou format de debat i a fer-lo vostre ja que per tal de construir un Carcaixent per a totes i tots és necessari escoltar, interactuar i proposar. Les noves tecnologies ens ofereixen una oportunitat magnífica per poder arribar crear un marc de diàleg que pot resultar molt profitós», ha explicat Lluís Candel.