Compromís Carcaixent també s’oposa al projecte de planta fotovoltaica

Connect on Linked in

Hui dia 15 finalitza el termini d’al·legacions a les que el Grup Municipal i la militància a títol particular s’han sumat presentant-ne

A través del Grup Municipal de Compromís Carcaixent s’han presentat al·legacions contra el projecte de la macroplanta fotovoltaica que l’empresa Falck Renewables vol instal·lar en la zona del Realenc.

En octubre de 2021 va entrar en el registre de l’Ajuntament de Carcaixent la sol·licitud d’autorització prèvia i declaració d’impacte ambiental de de “Planta Generadora Fotovoltaica de 90,46 MWp/80 Mwnom, denominada PSFV «Campos Salados» en els termes municipals de Carcaixent i Alzira. Seguint el procediment previst en la normativa reguladora, es va obrir un període d’exposició pública, per a que en el termini de 30 dies, les persones interessades informaren respecte de la conformitat o disconformitat a l’autorització sol·licitada.

La setmana passada, el Ple de l’Ajuntament de Carcaixent va presentar una al·legació en contra del projecte basant-se en els informes tècnics municipals, amb els únics vots a favor de Compromís i PSOE i l’abstenció de PP, Units Per Carcaixent, Ciudadanos i la regidora i el regidor no adscrits.

Renovables sí, però no així

Des de Compromís Carcaixent som conscients de la necessitat d’una transició energètica, però esta transició ha de ser necessàriament també una transició ecològica. En cas contrari estarem cometent un gran error i posant en perill la sostenibilitat del nostre entorn més immediat.

En un tema com este el col·lectiu entén que cal mantenir un posicionament clar i decidit. L’experiència d’anys arrere, quan es volia urbanitzar la Bossarta, ens hauria de fer reflexionar i no consentir este nou intent d’ “urbanitzar” el Realenc, ara amb molta més extensió. Ocupar una superfície equivalent a tot el casc urbà de Carcaixent és inadmissible i sols s’entén des de l’interès per aconseguir, sense cap mirament i de manera ràpida, el seu objectiu d’implantació, amb total despreci a les circumstàncies locals.

Els informes tècnics municipals són clarament contraris i assenyalen el greu impacte mediambiental, paisatigístic i patrimonial que suposaria la instal·lació de la macroplanta en la zona del Realenc. Però hi ha igualment estudis rigorosos de personal especialitzat que coincideix en la valoració negativa del projecte.

Són molts els incompliments normatius i les carències del projecte “Campos Salados”, per la qual cosa compromís Carcaixent se suma a l’oposició manifestada pel govern municipal, i a l’igual que la plataforma “Salvem el Realenc” també ha presentat el seu escrit d’al·legacions, i demana a l’organisme competent que rebutge la sol·licitud d’autorització prèvia. Si la societat Carcaixentina està a favor de mantenir els valors mediambientals i paisatgístics per a les generacions actuals i futures ha de ser conseqüent i oposar-se al projecte i així és com hem actuat.

Compromís Carcaixent critica obertament els grups municipals que fins ara s’han mostrat indiferents, PP, UxC, C’s i la regidora i regidor no adscrit que es van abstindre en la votació del ple. Girar-se de costat en este tema és un símptoma clar de despreci als interessos generals de Carcaixent. Considerem que és molt hipòcrita mantenir posicionaments diferents segons el lloc en el que actuen. Així públicament manifesten que se posicionaran a la vista dels informes tècnics, en el plenari aplaudixen els informes elaborats pels departaments de Medi Ambient i d’Urbanisme, i malgrat això diuen que els falten dades. Si realment els falten dades que les demanen, que les valoren i tot seguit que diguen clar si estan a favor del projecte o en contra. Però res de tot això han fet, i deixen passar el temps.

Finalment Compromís Carcaixent sol·licita a les administracions competents que modifiquen la regulació per a la tramitació de projectes com el presentat per a Carcaixent, per millorar la capacitat d’actuació dels ajuntaments i de les comunitats autònomes.

A més demanem al govern de la Generalitat Valenciana una política activa en la matèria. La inacció del Consell pot resultar molt cara, per la qual cosa demanem al Consell que exigisca al govern de l’Estat més protagonisme, i que elabore en el marc de les seues competències un Pla Territorial per regular la ubicació d’estes instal·lacions en els llocs més adequats en funció no solament de la proximitat a les grans concentracions de població i/o a les subestacions elèctriques, sinó a més tenint en compte altres factors, com ara en funció del potencial productiu del terreny.

Twitch #ParlemFotovoltaica

Seguint la dinàmica d’obrir nous canals de comunicació i interacció amb la ciutadania, Paco Salom, alcalde de Carcaixent acompanyat de Lluís Candel, regidor de Territori i Mobilitat i Rubén Guillot, portaveu local de Compromís Carcaixent es connectaran en el canal de twitch de Compromís el proper dilluns 20 de desembre a les 20:00 hores, per a explicar el projecte, quin és el procediment que ha de seguir o quines alternatives queden entre moltes altres coses. L’emissió es podrà seguir en directe en el canal de Twitch de Compromís Carcaixent https://www.twitch.tv/c_carcaixent després es penjarà el vídeo en Youtube i Facebook. Es podrà preguntar en directe o plantejar les preguntes abans a través de les xarxes socials de Compromís.